Alfonso Durazo todavía no tiene SUSTITUTO, dijo AMLO

Alfonso Durazo Montaño renunció como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para iniciar su campaña gubernamental en Sonora y durante la conferencia de prensa matutina, misma que es transmitida en La Verdad Noticias, AMLO presidente dijo que aún no hay un candidato.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que quien sustituya a Durazo Montaño deberá ser una persona honesta y eficaz.

“Ya está por concluir el plazo, el sábado, y ya tiene que presentar su renuncia formal Alfonso y los que van a salir, y ya tengo yo que decir sobre quién va a sustituirlos. Todavía no la he recibido, porque está en ese trámite y nos está ayudando porque me apoya mucho. Hoy estuve en la reunión de seguridad.

“Hacia quién vamos a nombrar todavía no hay una decisión, en su momento, pero les puedo garantizar que será una persona honesta, eficaz.

“Nada más imagínense que ahora el secretario de Seguridad como el secretario de Marina, de la Defensa Nacional, la secretaría de Gobernación, el consejero jurídico se tiene que levantar a las 5:00 de la mañana, depende de donde vivan, pero deben de estar al cuarto para las 6:00 todos los días. Entonces primero tiene que tomar en cuenta también eso, que hay que levantarse temprano”.

Alfonso Durazo no ha presentado formalmente su renuncia

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que lo importante de quien sustituya a Durazo Montaño es que continúe como se ha hecho hasta el día de hoy.

“Que lo ha hecho muy bien como coordinador de gabinete porque el secretario de Seguridad es a la vez coordinador del Gabinete de Seguridad, es el que armoniza entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Gobernación, y es pues un funcionario muy importante”.

“Vamos a esperarnos, yo les voy a dar a conocer pronto quién va a sustituir a Alfonso Durazo”, dijo.

El presidente López Obrador manifestó que cuando hay cambios de funcionarios se habla bien y mal de los posibles candidatos a ocupar las plazas, por lo que exhortó a “no caer en eso, nadie es culpable hasta que le demuestren de que tiene una responsabilidad.

