Alexei Navalny, líder opositor de Putin, demanda a prisión por quitarle su Corán

El líder opositor ruso encarcelado Alexei Navalny dijo el martes que estaba demandando a su prisión por retener el Corán, que tenía la intención de estudiar mientras cumplía condena en las afueras de Moscú.

Navalny ha estado en huelga de hambre durante dos semanas, protestando por la negativa de los funcionarios de la prisión a permitir que su médico lo examinara tras las rejas después de que desarrolló un dolor severo de espalda y piernas. Pero dijo el martes en una publicación de Instagram que su primera demanda contra los funcionarios de la prisión tenía que ver con el libro sagrado musulmán.

“La cuestión es que no están dando mi Corán. Y me cabrea”, dijo Navalny, y agregó que “estudiar profundamente” el Corán fue una de las varias metas de "superación personal” que se propuso mientras estaba en prisión. El político dijo que no le han dado acceso a ninguno de los libros que trajo u ordenó durante el último mes, porque todos deben ser "inspeccionados por extremismo", lo que las autoridades dicen que lleva tres meses.

El opositor tiene que esperar más de 3 meses para que le den sus libros

"Así que escribí una petición más al jefe (de la prisión) y presenté una demanda", dijo el opositor Alexei Navalny. "Los libros son nuestro todo, y si tengo que demandar por mi derecho a leer, lo demandaré".

Alexei Navalny el opositor de Putin

Navalny, de 44 años, es el oponente interno más feroz del presidente ruso Vladimir Putin. Fue arrestado en enero al regresar a Moscú desde Alemania, donde pasó cinco meses recuperándose de una intoxicación por agentes nerviosos que atribuye al Kremlin. Las autoridades rusas han rechazado la acusación.

Un tribunal ordenó a Navalny en febrero que cumpliera dos años y medio de prisión por violar los términos de su libertad condicional, incluso cuando estaba convaleciente en Alemania, debido a una condena por malversación de fondos en 2014. Navalny ha rechazado la condena asegurando que la fabricaron en su contra, y la Corte Europea de Derechos Humanos la consideró "arbitraria y manifiestamente irrazonable".

