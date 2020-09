Alexei Navalny es dado de alta del hospital tras pasar 32 días por envenenamiento

Después de pasar un mes internado en un hospital de Berlín, por fin fue dado de alta del nosocomio, el líder opositor ruso Alexei Navalny fue dado de alta debido a que sobrevivió al envenenamiento y porque los médicos ahora creen que es posible una "recuperación completa" del agente nervioso de la era soviética.

Navalny pasó 32 días en el hospital Charite de Berlín, de los cuales 24 estuvo en cuidados intensivos, antes de que los médicos consideraran que su "condición había mejorado lo suficiente como para que fuera dado de alta de la atención hospitalaria aguda".

Alexei Navalny activo en las redes sociales

Cuando fue liberado el martes, el hombre de 44 años mostró su característico sentido del humor sarcástico. En una publicación de Instagram, atacó al presidente ruso Vladimir Putin, burlándose de los comentarios reportados por el líder ruso que sugerían que Navalny podría haberse envenenado intencionalmente.

Los médicos de Alexei Navalny dijeron que "es demasiado pronto para evaluar los posibles efectos a largo plazo de su grave envenenamiento".

Navalny, un político e investigador de la corrupción que es el oponente más visible de Putin, fue trasladado a Alemania dos días después de enfermarse el 20 de agosto en un vuelo nacional en Rusia. Pasó esos dos días en coma en un hospital de la ciudad siberiana de Omsk, donde los médicos rusos dijeron que no encontraron rastros de envenenamiento.

Expertos alemanes en armas químicas han determinado que fue envenenado con el agente nervioso de la era soviética Novichok, hallazgos corroborados por laboratorios en Francia y Suecia.

En los últimos días, Navalny ha estado publicando fotos regulares de su convalecencia en el hospital en Instagram, primero mostrándolo sentado en su cama rodeado de su familia, luego subiendo y bajando en el edificio.

En su publicación del martes por la noche, se rió de un informe en el periódico francés Le Monde que decía que Putin le sugirió al presidente francés Emmanuel Macron en una llamada que él "podría haber tomado el veneno él mismo".

"Buena teoría, creo que merece la mayor atención cociné "Novichok" en la cocina. Tomó un sorbo suave de una petaca en el avión. Caí en coma", Navalny.

Irónicamente, escribió que el "objetivo final de mi astuto plan" debe haber sido morir en Siberia, donde la causa de la muerte "habría vivido lo suficiente".

“Pero Putin me superó en maniobras. No puedes engañarlo”, escribió Navalny. “Como resultado, estuve en coma durante 18 días como un tonto, pero no me salí con la mía. ¡La provocación falló! "

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el miércoles que el informe sobre la conversación de Putin con Macron era "inexacto en su redacción informada", pero se negó a dar detalles sobre qué parte era inexacta.

Navalny permaneció en coma inducido durante más de dos semanas mientras lo trataban con un antídoto. Los miembros de su equipo acusaron al Kremlin de estar involucrado en el envenenamiento, cargos que los funcionarios rusos han negado con vehemencia.

La canciller alemana, Angela Merkel, calificó el envenenamiento como intento de asesinato y ella y otros líderes mundiales han exigido que Rusia investigue a fondo el caso.

Rusia se ha enfurecido ante las demandas de una investigación, diciendo que Alemania necesita compartir datos médicos en el caso o comparar notas con médicos rusos.

Alemania ha notado que Navalny estuvo en tratamiento ruso durante 48 horas y que Rusia tiene sus propias muestras de Navalny. Peskov dijo el miércoles que Moscú necesita datos de Alemania "para comparar" los resultados de las pruebas.

Alemania también ha contratado a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas con sede en La Haya para que brinde asistencia técnica en el caso. La agencia ha recolectado muestras independientes de Alexei Navalny para realizar pruebas, pero los resultados aún no se han anunciado.