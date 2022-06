Alexei Navalny, crítico de Putin, dice que enfrenta un nuevo cargo criminal

Alexey Navalny, crítico encarcelado de Vladimir Putin, dijo el martes que las autoridades rusas presentaron un nuevo cargo en su contra.

En una serie de publicaciones en Twitter, Navalny dijo: "Resulta que creé un grupo extremista para incitar al odio hacia los funcionarios y los oligarcas", decía la publicación de Navalny. “Y cuando me metieron en la cárcel, me atreví a estar descontento por eso y convoqué a mítines. Para eso, se supone que me suman 15 años más a mi sentencia”, dijo.

El cargo llega una semana después de la apelación fallida

"No han pasado ni ocho días desde que entró en vigor mi sentencia de nueve años de alta seguridad, y hoy el investigador se presentó nuevamente y me acusó formalmente de un nuevo caso", dijo Navalny en Twitter.

La semana pasada, un tribunal ruso rechazó la apelación de Alexei Navalny contra su sentencia de prisión de nueve años por fraude, lo que significa un traslado de una colonia penal a una prisión de alta seguridad para delincuentes graves.

Como menconamos en La Verdad Noticias, las autoridades rusas no han dado confirmación inmediata de los nuevos cargos.

Navalny fue arrestado en enero de 2021 a su regreso de Alemania, donde se había estado recuperando desde el verano de 2020 después de haber sido envenenado por un agente nervioso, un incidente que culpa al Kremlin.

Las autoridades rusas dijeron que los seis meses de recuperación en el extranjero violaron los términos de una sentencia condicional de tres años y medio por malversación de fondos.

El poder de Putin debe terminar 'lo antes posible': portavoz de Navalny Kira Yarmish

Tuit de Kira Yarmish, portavoz de Alexei Navalny.

La portavoz de Navalny, Kira Yarmish, expresó su firme opinión sobre el futuro de Putin como presidente y tuiteó: "Putin no liberará a Alexei mientras esté en el poder. Por lo tanto, nuestra tarea es asegurarnos de que su poder termine lo antes posible".

Los diversos casos penales presentados contra Alexei Navalny han sido condenados por grupos de derechos humanos y gobiernos occidentales, que también han criticado la represión del Kremlin contra la disidencia interna, antes y después de la invasión de Ucrania.

