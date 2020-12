Alerta en EE.UU.; registra más casos Covid en un mes que otros países en un año

La pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 ha sido calificada de "desastre natural" después de que Estados Unidos registrara más casos solo en noviembre que la mayoría de los demás países durante todo el año. Y los expertos en salud pública predicen cifras récord en diciembre.

Tan solo este mes surgieron más de 4 millones de nuevas infecciones, reemplazando a todos los demás países excepto India, que registró 9,4 millones y Brasil, que registró 6,3 millones.

Covid ha matado a un total de 267.000 en Estados Unidos, con 13,3 millones de casos oficiales desde principios de año, según nuevas cifras publicadas por la Universidad Johns Hopkins.

Las muertes en Estados Unidos representan el 20 por ciento del total mundial; en comparación, el Reino Unido, que se encuentra entre los países con el mayor número de virus, ha visto 58.448 muertes y 1.6 millones de casos.

Estados Unidos registró 4 millones de nuevos casos de Covid-19

Médicos advirtieron lamentable panorama para Estados Unidos

Como te informamos en La Verdad Noticias, el principal médico estadounidense de enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, advirtió que se produciría otro aumento después de que millones de estadounidenses ignoraran los consejos de evitar viajar para el Día de Acción de Gracias.

Dijo el domingo al programa This Week de ABC News: "Es posible que veamos un aumento tras otro. No queremos asustar a la gente, pero esa es la realidad".

Durante el fin de semana, la cantidad de personas que viajan a través de los aeropuertos de EE. UU. Alcanzó su nivel más alto desde mediados de marzo, abrumando los sistemas hospitalarios y empujando al ya exhausto personal médico al límite.

Mientras tanto, la doctora en medicina de emergencia, la Dra. Megan Ranney, dijo ayer: "No hay forma de que los hospitales puedan estar completamente preparados para lo que estamos enfrentando actualmente.

"Esto es como un desastre natural que ocurre en los 50 estados al mismo tiempo. No hay camas adecuadas. No hay personal adecuado. Y debido a la falta de preparación nacional, todavía no hay suministros adecuados".

Más de la mitad de los 50 estados reportaron su mayor número diario de muertes por Covid-19 el 24 de noviembre, el día más mortífero desde mayo, con más de 2,100 muertes por virus en todo el país.

#ÚLTIMAHORA Estados Unidos registró hoy, en vísperas de la muy popular fiesta de Acción de Gracias, más de 2.400 muertos por covid-19 en 24 horas, según datos de la Universidad Johns Hopkins, la cifra más alta en seis meses #AFP pic.twitter.com/BlfIYNGkBr — Agence France-Presse (@AFPespanol) November 26, 2020

Los temores de un nuevo aumento se producen cuando un alto funcionario del gobierno dijo ayer que algunos estadounidenses podrían comenzar a recibir vacunas contra el coronavirus antes de Navidad.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, dijo que la vacuna Covid-19 de Pfizer Inc. podría autorizarse y enviarse a los pocos días de una reunión de asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos del 10 de diciembre encargados de revisar los datos de los ensayos y recomendar si merece aprobación.

Una vacuna de Moderna Inc podría seguir una semana después, dijo, después de que la compañía anunciara el lunes que solicitaría la autorización de emergencia de Estados Unidos y Europa.

