¡Alerta! EU y Canadá piden no consumir lechuga romana por brote de E. coli

¡Alerta! EU pide no consumir lechuga romana por brote de E. coli

El Centro de Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha alertado a los ciudadanos de Estados Unidos por un peligroso brote de E. Coli.

El CDC aconseja no comer la variedad de lechuga conocida como romana y en caso de tenerla en casa, tirarla para evitar contagiarse el peligroso brote que ha dejado a 32 personas infectadas.

El peligroso brote comenzó en octubre y ha mantenido hospitalizadas a 13 personas, incluida una con un fallo renal, según el CDC. Hasta el momento no se ha informado sobre ninguna muerte. Desde entonces hasta ahora tampoco se había ordenado ninguna retirada del alimento.

El CDC también ha explicado que su alerta no implica que todas las lechugas de la variedad romana estén contaminadas con la bacteria E. Coli, pero que como los investigadores no saben ni dónde se ha originado el brote, ni cuándo ni cómo, es necesario que todo aquel que la haya podido comer recientemente lo tenga en cuenta y no la coma más.

"Este consejo incluye todos los tipos o usos de lechuga romana, como cabezas de lechuga romana, corazones de lechuga romana, y bolsas y cajas de lechuga precortada y mezclas de ensaladas que contienen lechuga romana, incluida la lechuga romana, la mezcla de primavera y la ensalada César", señaló el CDC.

Alerta en EU por el Día de Acción de Gracias

Las alerta del Centro de Prevención de Enfermedades se da a unos días de que los ciudadanos en Estados Unidos celebren la cena del Día de Acción de Gracias.

Canadá se une en la alerta

La Agencia de Salud Pública de Canadá ha informado que 18 personas se infectaron con la misma peligrosa brote de E. coli.

Según el CDC, la cepa de E. Coli tiene “la misma huella de ADN” que el brote que se produzco en mezcla de ensaladas en Estados Unidos y Canadá el año pasado. Entonces murió una persona y 25 resultaron infectadas en 15 Estados.

Síntomas del peligroso brote

Los síntomas de E. Coli comienzan en promedio de tres a cuatro días después de consumir la bacteria. Incluyen calambres estomacales severos, diarrea y vómitos. La mayoría de las personas se recupera en cinco o siete días.

Sin embargo, algunas personas pueden desarrollar un tipo de insuficiencia renal llamada síndrome urémico hemolítico, que puede ser potencialmente mortal, aunque la mayoría de las personas se recupera en unas pocas semanas.