Alemania ya no suministrará armas a Ucrania, han llegado a su límite

La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, ha dicho que Alemania ya no suministrará armas a Ucrania ya que no ve posible suministrarlas de las reservas de las fuerzas armadas alemanas y considera que las futuras entregas deberían realizarse a través de la industria armamentística.

En ese sentido aclaró: “Por supuesto, todos estamos llamados a apoyar a Ucrania en su valiente lucha. Sin embargo, tengo que decir, honestamente, que hemos llegado a un límite en lo que respecta a las entregas de reservas de la Bundeswehr”.

Cómo se informó anteriormente en La Verdad Noticias, Alemania aseguró tener pruebas de que Rusia llevó a cabo la masacre en Bucha, pero ahora dice que las tropas alemanas “deben seguir estando en condiciones de garantizar la defensa nacional y de la Alianza”.

Alemania había estado enviando armas a Ucrania como apoyo.

Ahora que Alemania ya no suministrará armas a Ucrania ¿significa que ya no apoyará más a los ucranianos? No.

De hecho, la ministra de Defensa de Alemania dijo: “Por eso también hemos aclarado qué podría suministrar directamente la industria. En este sentido nos coordinamos constantemente con Ucrania”, aseguró.

Lo que sí no fue dado a conocer, fueron de qué tipos de armas se hablaba, pero dijo que hay buenas razones por las cuales esta información ha sido clasificada precisamente como secreta.

Ucrania ha pedido no revelar qué tipo de armas

Ucrania hizo una petición para que no se revelara qué armas le envía Alemania.

Christine Lambrecht, reveló que Ucrania ha pedido que no se revele qué tipo de armas le suministra Alemania.

“Hay declaraciones claras al respecto de mi homólogo ucraniano, su adjunta y del agregado militar. Por supuesto, nos atenemos a estas indicaciones”, dijo Christine Lambrecht, ministra de Defensa de Alemania.

Además de decir que Alemania ya no suministrará armas a Ucrania, Lambrecht dijo que hay que tener siempre presente que en el momento en que las entregas se publicaran en detalle también Rusia dispondría de esta información “y sólo eso ya tendría implicaciones militares estratégicas”.

