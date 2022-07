Alemania se queda sin medicamentos contra la fiebre para niños

Farmacias ubicadas en centros comerciales de Alemania reportaron que existe un déficit en medicamentos contra la fiebre para niños debido a que estos productos se encuentran escasos ante la alta demanda y la baja producción por parte de las farmacéuticas, que no los consideran como artículos redituables.

Personal de las farmacias ubicadas en Berlín señalaron que recientemente, padres de familia acuden en busca de jarabes para niños que contengan paracetamol o Ibuprofeno, sin embargo, muchas veces este medicamento ya no se encuentra en existencia. Cabe señalar que a los pequeños se les dificulta tragar píldoras.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, durante la pandemia de COVID-19, muchas farmacéuticas se centraron en la investigación y desarrollo de medicamentos para tratar esta enfermedad. Por ello, recientemente fueron aprobadas píldoras para prevenir el coronavirus.

Escasean medicamentos contra la fiebre

Hay escasez de este medicamento en Alemania

La escasez de medicamentos contra la fiebre para niños no parece mejorar en Alemania, pues de acuerdo con el personal de las farmacéuticas, no se han hecho nuevos pedidos para abastecer a estos establecimientos con jarabes para menores. La industria argumenta que no hay materia prima para producir estas medicinas.

Además, Andreas Burkhardt, director general de la empresa farmacéutica Teva, señaló que este tipo de medicamentos suele ser poco rentable para las empresas pues los seguros pagan 1.36 euros por cada frasco de jarabe, y este precio se ha mantenido por los últimos 10 años.

"El rápido aumento de los precios de los principios activos junto con los precios congelados de los productos hace que la producción de medicamentos como los zumos de paracetamol sea un negocio con pérdidas", señaló el directivo.

