Alemania pide a su población hacerse varias pruebas COVID a la semana

Realizarse pruebas covid de manera frecuente reducirá la incertidumbre en las personas.

Karl Lauterbach, actual Ministro Federal de Salud de Alemania, pidió a la población de dicho país someterse a pruebas COVID durante la semana para eliminar sospechas de haber contraído el virus SARS-CoV-2, esto debido al repunte de brote de contagios que se han suscitado en los últimos días a causa de la variante Ómicron.

En entrevista para el periódico dominical Bild am Sonntag, el funcionario alemán declaró que se realice una prueba diaria de ser posible, ya que éstas no siempre reaccionan ante la nueva variante al comienzo de la infección. Asimismo, aseguró que de esta manera se aumentará la seguridad de no estar contagiados.

El gobierno aleman implementa nuevas medidas ante el repunte de contagios.

De igual modo, Karl Lauterbach recomendó el uso de mascarillas FFP2 en reuniones con otras personas en espacios cerrados y volvió a pedir a los ciudadanos que se apliquen la vacuna. Recordemos que el país ha tenido que restringir el acceso a negocios no esenciales a todos aquellos que no se hayan inmunizado, esto con el fin de volverla obligatoria.

Semanas difíciles por culpa de Ómicron

La nueva variante del COVID-19 ha causado preocupación en todo el mundo debido a su rápida propagación y mayor riesgo de contagio.

Por otro lado, Alemania considera que la fuerte ola de contagios que se ha suscitado en el país provocará semanas difíciles para el sector médico. “Un contagio masivo significa que cientos de miles de personas enfermarán gravemente y tendremos que volver a lamentar muchas miles de muertes por COVID”, declaró Karl Lauterbach.

Christian Karagiannidis, portavoz de la Asociación Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Emergencia (DIVI), opina lo mismo, ya que cree que será en una o dos semanas cuando la cifra de hospitalizaciones aumente considerablemente, lo que significa que habrá escasez de personal sanitaria.

Finalmente, mostró su preocupación por aquellos que se niegan a inmunizarse: “Si ahora dejamos que todo el proceso de infección se desarrolle de forma extrema y aceptamos incidencias muy elevadas, entonces también aceptamos que el virus encontrará con toda seguridad a los no vacunados”.

El COVID-19 en Alemania

Más de 116 mil alemanes han muerto a causa del virus SARS-CoV-2.

Desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 y hasta ahora, Alemania acumula un total de 7.946.145 infectados y 116.242 fallecidos por COVID-19. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la restricciones implementadas por el gobierno han provocado que aumenten las protestas por parte de la población que no cree en el virus.

Fotografías: Redes Sociales