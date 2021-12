Alemania advierte a Rusia del 'alto precio' si se mueve contra Ucrania

Ministra alemana advierte a Rusia del 'alto precio' si se mueve contra Ucrania

La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania advirtió el jueves a Rusia que pagaría un "alto precio político y económico" si invade Ucrania.

"La integridad territorial y la soberanía de Ucrania no están en negociación para nosotros", dijo Annalena Baerbock en París durante su primer viaje al extranjero un día después de asumir el cargo, según The Associated Press.

Agregó que la máxima prioridad debe ser evitar una escalada militar.

"Rusia pagaría un alto precio político y económico por una nueva violación de la condición de Estado de Ucrania", dijo Baerbock durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro francés para Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian.

La ministra de relaciones exteriores alemana advirtió a Rusia de las consecuencias de invadir Ucrania.

"Solo podemos encontrar soluciones a través de la ruta diplomática, y ambos estamos listos para involucrarnos personalmente profundamente [en este asunto]".

El ejército de Rusia ha acumulado unas 90,000 tropas cerca de la frontera con Ucrania, aumentando la tensión entre los dos países. Sin embargo, Rusia sostiene que no invadirá Ucrania a menos que sea "provocada".

Rusia despide a Angela Merkel reconociendo relación con Alemania

Durante una conversación telefónica el jueves con Angela Merkel, el presidente ruso Vladimir Putin enfatizó la "contribución significativa del ex primer ministro alemán al desarrollo de las relaciones entre Rusia y Alemania" y le agradeció por "años de cooperación fructífera", según la AP. que citó la lectura del Kremlin de la llamada.

Según los informes, Merkel respondió deseando éxito a Putin en "establecer un diálogo" con el recién nombrado canciller alemán Olaf Scholz.

En París, Baerbock también dijo que Alemania quiere trabajar "al unísono con nuestros amigos europeos" en un posible boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing.

Otros países, incluidos Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, han dicho que no enviarán diplomáticos a China, una medida destinada a protestar contra los abusos de derechos humanos en el país.

