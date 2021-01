Alemania administrará tratamiento contra el COVID-19 utilizado por Trump

Las clínicas especializadas en Alemania se convertirán esta semana en los primeros hospitales de la Unión Europea en tratar a pacientes con COVID-19 con cócteles de anticuerpos costosos y experimentales utilizados para tratar al expresidente estadounidense Donald Trump después de que contrajera el virus en octubre pasado.

"Los anticuerpos monoclonales se utilizarán en Alemania como el primer país de la UE, inicialmente en clínicas universitarias", dijo el ministro de Salud, Jens Spahn, al periódico Bild am Sonntag, confirmando que su gobierno había comprado 200,000 dosis por 400 millones de euros.

Al contener anticuerpos fabricados en laboratorio que se adhieren a la proteína del pico del coronavirus y evitan que secuestra las células, los medicamentos inicialmente solo se usarían en pacientes de alto riesgo con sistemas inmunológicos débiles y en una etapa temprana de la enfermedad, dijo un portavoz del Ministerio de Salud este Lunes.

Los dos medicamentos basados en anticuerpos adquiridos por Alemania son Bamlanivimab de la compañía farmacéutica estadounidense Eli Lilly y REGN-COV-2 de Regeneron Pharmaceuticals.

Las terapias con anticuerpos monoclonales, que también se utilizan como “vacunación pasiva” contra enfermedades como el tétanos o la rabia, son muy difíciles de producir y caras.

Donald Trump atribuyó a la terapia Regeneron su recuperación temprana del coronavirus en octubre, después de recibir una dosis única de 8 gramos de su cóctel de anticuerpos monoclonales en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo en ese momento que sospechaba que el fármaco de Regeneron había contribuido a la recuperación de Trump, pero "no puede probarlo hasta que realice una serie de estudios para demostrar que realmente funciona".

Sin embargo, estudios recientes han dado a los científicos una nueva esperanza, con un artículo de diciembre de 2020 en el New England Journal of Medicine que señala que el cóctel de anticuerpos REGN-COV-2 "reduce la carga viral", especialmente en pacientes cuya respuesta inmune aún no se ha iniciado o que tenían una carga viral alta al inicio del estudio.

Ni los cócteles de anticuerpos de Regeneron ni de Eli Lilly han sido aprobados para uso general por la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos.

En Alemania, los pacientes serán tratados con los medicamentos bajo una cláusula de uso compasivo, una opción de tratamiento que permite el uso de un medicamento no autorizado en condiciones estrictas.

Como informamos en La Verdad Noticias, en Estados Unidos, la FDA otorgó la autorización de emergencia a los dos medicamentos en noviembre del año pasado, pero solo se han utilizado escasamente porque deben inyectarse en el torrente sanguíneo, lo que requiere que los pacientes estén en un hospital en una etapa temprana de la infección.

