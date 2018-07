Alemania, Italia y Austria acuerdan reducir "a cero" la inmigración ilegal

Un centro de congresos con los Alpes como telón de fondo, un centenar de policías en uniforme de asalto y con los fusiles al pecho, una alfombra roja impoluta y música de metal para acompañar la llegada de los titulares de Interior de la Unión Europa. La baraja del primer consejo de ministros que se celebraba bajo la presidencia de turno austríaca, sin embargo, se había barajado horas antes en otro lugar.

El alemán Horst Seehofer, el austríaco Herbery Kickl y el italiano Matteo Salvinise reunieron en un desayuno de trabajo para marcar las cartas en un discusión que giró, una vez más, sobre cómo atajar la migración ilegal, cómo pasar a traficantes y migrantes el mensaje de que Italia no les dejará desembarcar, Austria no les dejará pasar y Alemania hará lo imposible para que no se queden. Cerrada la ruta de los Balcanes, el objetivo ahora es drenar el Mediterráneo.

"Vamos a trabajar juntos para gestionar la migración de forma eficaz", declaró Salvini en una breve comparecencia a tres bandas con la prensa. "La política migratoria de la UE debe entrar en una nueva dinámica", agregó Seehofer.

El próximo día 19 delegaciones de los tres países se reunirán en Viena para dar forma a un acuerdo de colaboración que debería estar listo en agosto. En ese pelotón de salida no están Grecia ni España, hacia donde podría desplazarse la presión migratoria dada su proximidad con África.

Italia, "no deberá seguir siendo el único punto de llegada" de refugiados, sostuvo el italiano, que espera una "reducción de los problemas, costes económicos y sociales de una inmigración que no estamos en condiciones de seguir soportando", dijo.

Para Salvini, las prioridades en ese eventual acuerdo tripartito deber ser, una vez más, la protección de las fronteras exteriores de la UE, ayuda en origen para que los migrantes no viajen a Europa, expulsión de los migrantes rechazados y apoyo a la as operaciones libias de rescate en el Mediterráneo. "Claramente el objetivo es conseguir que en Europa cambie las cosas", dijo el italiano. Y los hechos han demostrado que el líder de la nacionalista Lega, en la parte que le toca, no va de farol. Salvini cerró hace semanas los puertos italianos a los barcos de ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo y quiere hacer lo mismo con las embarcaciones de las Marinas de otros países que participen en misiones europeas.

"El desorden ha prevalecido demasiado tiempo"

Su colega alemán no podía estar más de acuerdo aunque su verbo es más contenido pues aún no ha traspasado el umbral del populismo y tiene a la canciller Angela Merkel de contrapeso. "Hay que poner orden a esta cuestión, el desorden ha prevalecido durante demasiado tiempo", dijo Seehofer. "No debemos dejar que los traficantes de personas decidan quién va a qué país, eso deben decidirlo los Gobiernos democráticos", agregó el ministro parafraseando al canciller austríaco, Sebastian Kurz.

Seehofer, Salvini y Kickl se han sumado a la línea dura en política migratoria que parecía liderar en monopolio el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Incluso ya defienden, como él, la posibilidad de impedir que pueda pedirse asilo en la UE. Mejor que sean los países los que elijan a los refugiados en los campamentos cercanos en las zonas de crisis.

El comisario de Interior, Dimitris Avramopoulos, tuvo que recordar que la política de la UE en este tema es muy clara. "Se basa en valores y principios. Todos estamos vinculados a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los