Alcaldía destina más de 7.000 euros a un concierto para perros

Se dio a conocer que el alcalde de la localidad valenciana de Llíria, gobernado por PSOE y Compromís en España, ha organizado un concierto para perros el día 8 de diciembre. El asunto ha provocado las críticas de varias asociaciones, que lamenta que los aproximadamente 7.500 euros que va a costar el evento no se destinen a ayudar a quienes peor lo están pasando por la crisis del coronavirus.

Pese a que los encargados de festajarlo buscan un entretenimiento para sus perros, el tema fue tratado en el pleno municipal celebrado el jueves, cuando los ediles populares preguntaron por él al equipo de Gobierno. José Miguel Maicas planteó la cuestión con ironía, lo que no gustó a ninguno de los alcaldes.

El concierto para perros si se hará

El Gobierno del PSOE y Compromís-MOVE se gasta casi 8.000€ en un concierto para perros. ¿Son estas sus prioridades? Lamentable que este dinero no se invierta en medidas para ayudar a las personas que más están sufriendo en esta crisis. ��https://t.co/zCmmK7yc10 pic.twitter.com/BT6YRhqzUZ — PP Llíria (@pplliria) November 28, 2020

Se tiene programado que el concierto vaya a celebrarse en el parque Silvestre de Edeta, de la localidad, el cual se encontraba cerradas como medida de seguridad ante la Covid. Pero los organizadores mencionaron que el evento para los perros, no afectará a terceros y todo el dinero recaudado será hecho por los dueños de los caninos para también no requerir un dinero con la finalidad de no recibir malas criticas.

Por otra parte, el concejal de Cultura comentó que el compositor ha recibido varios premios y que se encuentra especializado para darle entretenimiento a los perros. El programa del concierto que costará cerca de 8.000 euros está compuesto por ultrasonidos solo audibles por la raza canina. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Llíria lleva celebrando el Festival de Familias y Mascotas Famafest desde 2018.

YA “SEMOS” PROGRES: destinan casi 8.000 euros a un concierto para perros https://t.co/fcZb4o4hU7 pic.twitter.com/TLo9HLX4rg — Elisa Sánchez Ramos (@falange2015) November 29, 2020

