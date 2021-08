Alcaldesa de Afganistán teme por su vida ante dominio de los talibanes

La alcaldesa de la ciudad de Maidán Sharh en Afganistán, Zarifa Ghafari, afirmó que por ser una de las mujeres que sobresalió en el país por su labor luego de que las tropas de Estados Unidos desplazaran a los talibanes, podría ser asesinada por los mismos insurgentes.

Además de su importante cargo, es defensora de los derechos de la mujer y al afirmar que tiene los días contados, esto es un reflejo de la preocupación que están viviendo muchas personas femeninas en medio de las restricciones que regresarán luego de 20 años.

Con solo 27 años de edad, se convirtió en la alcaldesa más joven en asumir el cargo 2018 y por su desempeño, no está segura.

“Vendrán por gente como yo y me matarán”.

El pánico en ella creció cuando el presidente de Afganistán abandonó el país por la entrada violenta de los insurgentes al país asiático.

La alcaldesa de 28 años teme por su vida

Es una activista defensora de los derechos de las mujeres que destacó por ser una líder nata. Esta no es la primera vez que Zarifa Gharafi se enfrenta a este tipo de amenazas. Cuando llegó al poder, fue acosada por el Estado Islamíco y desde entonces vive en tensión diaria por su posible asesinato.

Es reconocida mundialmente por sus labores y externó que solo está esperando a que los rebeldes lleguen hasta ella, ya que no hay nadie que la ayuda ni tampoco a su familia.

“Estoy sentada aquí esperando a que vengan. No hay nadie que me ayude a mí ni a mi familia. Solo estoy sentada con ellos y mi esposo. Y vendrán por gente como yo y me matarán”.