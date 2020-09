Alcalde en Colombia compara al cubrebocas con un hombre orinando

Las declaraciones de los alcaldes en muchas ocasiones suelen generar controversia, principalmente en estos tiempos de pandemia, y para muestra tenemos al edil de Cartagena, Colombia, William Dau quien compara el uso adecuado del cubrebocas con un hombre orinandose en sus pantalones, asegurando que la ropa lo protegería un poco.

Por medio de un video publicado en redes sociales, Dau aseguró que el tapabocas puede compararse con el pantalón de una persona, mientras que el virus se puede relacionar con la orina de la misma.

Alcalde de Cartagena compara el cubrebocas con orinarse

En otras noticias macondianas, otra forma de prevención y acción por parte del alcalde de Cartagena #dau pic.twitter.com/KbMfpjiUCO — Ale (@laduchesse_27) September 15, 2020

“Haga de cuenta que estoy desnudo y viene otro tipo y me ‘mea’ encima. Termino todo mojado de orina. Pero si yo me pongo un pantalón estoy semiprotegido, ya me alcanzo a mojar, pero no estoy empapado, pero si la otra persona también se pone un pantalón yo estoy protegido y él es quien se lleva el ‘meao’. Por eso hay que usar tapabocas”, dijo Dau.

Ahora bien, previniendo que su mensaje podía ser foco de críticas (como finalmente lo fue), antes de iniciar su explicación el alcalde de Cartagena manifestó que muchos podrían tildarla como “vulgar”, pero indicó que aún así lo hacía porque su “mensaje didáctico” sería uno que “todos lo pueden entender”.

“¡Qué retristeza! Pobre mi ciudad natal. ¡Cómo cayo de bajo! ¡Cartageneros! Nosotros somos gente de bien y simpática, ¿pero esto qué es?”, escribió, por su parte, el comandante del Ejército nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro en Twitter.

Habitantes de Cartagena lamentan declaraciones de alcalde

Esta no es la primera polémica que genera William Dau en la última semana. Cabe recordar que el pasado 12 de septiembre, durante una marcha que se realizaba en Cartagena en rechazo a la muerte de Javier Ordoñez, el pasado 9 de septiembre, luego de un procedimiento policial, en Bogotá, Dau fue protagonista por, no solo marchar durante las manifestaciones, sino por ordenar a varios policías que se alejaran de los manifestantes.

“Yo soy el jefe de la Policía. Soy el Alcalde de Cartagena y ustedes me tienen que obedecer. Piérdanse. No queremos violencia”, vitoreó Dau durante la marcha.

Con información de Colombia.com