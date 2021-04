Alabama prohibe el yoga; aseguran que puede dejarte psicótico

Jeremy Gray, un legislador estatal de Alabama, ha estado practicando yoga durante años, inicialmente como ejercicio después de los partidos de fútbol universitario y luego como un medio para inculcarse las virtudes de la concentración y la paciencia.

Ahora, el demócrata necesita toda la paciencia que pueda tener mientras busca revocar una prohibición de yoga de 28 años en las escuelas públicas de Alabama. La prohibición, que se cree que es la única prohibición estatal de este tipo en Estados Unidos, está demostrando ser más difícil de eliminar de los estatutos de lo que cabría esperar.

Gray se está preparando para presentar un proyecto de ley al Senado de Alabama que permitiría que las escuelas públicas y los estudiantes practiquen yoga durante las clases de gimnasia por primera vez en casi tres décadas.

El levantamiento de la prohibición fue aprobado por la Cámara de Representantes del estado en marzo, y la semana pasada el proyecto de ley de Gray fue aprobado por el comité judicial del Senado y ahora está a la espera de un pleno debate y votación en el pleno del Senado.

El senador busca que los jóvenes tomen clases de yoga en la escuela

Yoga puede dejarte psicótico e hindú, afirman cristianos

Pero cuanto más se concreta la visión de Gray, más fuego enemigo atrae. El principal obstáculo para la reforma radica en los grupos cristianos conservadores que argumentan que el mero hecho de permitir el yoga en el aula expondrá a los niños al riesgo de convertirse al hinduismo.

"El yoga es una parte muy importante de la religión hindú, y si se aprueba este proyecto de ley, los instructores podrán entrar a las aulas desde el jardín de infancia y llevar a estos niños a través de imágenes guiadas, que es un ejercicio espiritual", Becky Gerritson, directora de El conservador Alabama Eagle dijo recientemente a los senadores estatales.

La idea de que el yoga es una droga de entrada al hinduismo le parece a Gray palpablemente ridícula. Ha practicado yoga durante 10 años, pero sigue siendo un cristiano comprometido que adora en una iglesia bautista.

"La promoción del argumento del hinduismo es el único tema de conversación que tienen estos grupos conservadores, y los hace parecer muy mal informados y mal educados sobre el tema", dijo Gray.

El legislador dijo que le llamó la atención el contraste entre la visión de los profesores que estaban fuertemente a favor de levantar la prohibición para que los escolares pudieran beneficiarse de la capacidad del yoga para reducir la ansiedad y la depresión, y los conservadores que nunca habían probado el yoga y que no lo habían hecho conexión directa con las escuelas públicas que se oponían a ella.

El legislador señala estadísticas oficiales que muestran que uno de cada siete estadounidenses ha tenido alguna experiencia con el yoga. La agencia federal de salud pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), recomienda el uso del yoga y la meditación en las escuelas para reducir "esos sentimientos estresantes y aumentar su capacidad para recordar las cosas con mayor claridad".

Pero los grupos conservadores no se rinden sin luchar. El National Center for Law & Policy, una organización de abogados cristianos que se encargan de casos legales que respaldan el aborto, el matrimonio contra los homosexuales y otras causas que llaman "libertades civiles", ha elaborado una hoja informativa que afirma demostrar que el yoga no puede separarse. de sus raíces religiosas en el hinduismo.

“El yoga puede ser peligroso y causar lesiones, muerte por accidente cerebrovascular y episodios psicóticos”, dice el documento.

Nikunj Trivedi, presidente de la Coalición de Hindúes de América del Norte, dijo que las últimas afirmaciones eran solo una nueva iteración de la discriminación ancestral contra los 2,5 millones de hindúes de Estados Unidos.

“Estos argumentos son un recordatorio de la fobia hindú que existía en los Estados Unidos en el siglo XIX y principios del XX, cuando los hindúes eran retratados como extraños seguidores de un culto que intentaban alterar tu mente y hacer que hicieras locuras. Es triste ver que tal fobia hindú aún persiste".

Trivedi agregó que el estiramiento físico que la mayoría de los estadounidenses asocian con el yoga no tiene nada que ver con las manifestaciones religiosas del arte. “La mayoría de las personas no hacen yoga, lo que hacen son asanas o posturas. Hacer posturas no te hará hindú”, dijo.

