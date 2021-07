Al menos 34 muertos en accidente de autobús que cae a barranco

Al menos 34 personas murieron en un accidente de autobús en Bolivia. Otros 10 pasajeros resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, informaron este lunes medios bolivianos.

Según los informes, el autobús se dirigía desde el pueblo de Potolo a Sucre cuando se hundió más de 100 metros y quedó completamente destruido. Ocurrió cerca del pueblo de Chataquila, a unos 30 kilómetros de la capital judicial de Bolivia, Sucre.

Fuerte accidente en Bolivia

Marca el peor accidente de tráfico en Bolivia en lo que va de año, según el diario Pagina Siete . La policía aún investiga la causa del accidente más reciente ya que el autobús tenía espacio para al menos 38 personas.

Es el último accidente en los Andes bolivianos, donde comienza el Camino Inca. Los accidentes de autobús graves a menudo ocurren en carreteras montañosas en países andinos como Bolivia y Perú. En marzo, un autobús se encontraba en la ruta entre Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba cuando se estrelló, matando al menos a 20 personas e hiriendo a decenas.

Chataquila se encuentra a hora y media de Sucre. El director departamental de Tránsito de Chuquisaca, José Luis Assaf, relató que el cuadro "es desgarrador, son entre 150 y 200 metros que el bus se ha embarrancado".

El recuento de los muertos, de 17, fue en aumento conforme el paso de las horas. Los medios locales reportaron que familiares de quienes iban dentro del vehículo de transporte interdepartamental acudieron hasta el lugar del suceso.

El hecho de este tipo de transporte no lleva el registro de sus pasajeros. Esta es otra causa del retraso en el conteo de los fallecidos. Hasta esta hora, las autoridades no ofrecieron la lista, precisamente para no incurrir en errores.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!