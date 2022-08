Al menos 10 muertos en Irak tras anuncio de retirada política de líder chiita Sadr.

El clérigo musulmán chiíta de Irak, Muqtada al-Sadr, anunció el lunes su retiro de la política y el cierre de sus instituciones de bido al estancamiento político en el país. La medida provocó violentos manifestaciones en Bagdad que dejaron al menos 10 muertos.

"He decidido no entrometerme en asuntos políticos. Por lo tanto, anuncio ahora mi retiro definitivo", dijo al-Sadr en un comunicado en Twitter. También dijo "si muero o me matan, les pido sus oraciones".

Al-Sadr, un jugador de larga data en la escena política de la nación del Medio Oriente, criticó a los líderes políticos chiítas por no actuar sobre sus llamados a la reforma.

Sin entrar en detalles sobre el cierre de sus oficinas, al-Sadr dijo que algunas de sus instituciones culturales y religiosas permanecerían abiertas.

Cuando comenzaron a difundirse las noticias de la violencia provocada por los enfrentamientos entre sus partidarios y grupos rivales, al-Sadr anunció que iniciaría una huelga de hambre hasta que cesaran los enfrentamientos.

Partidarios de al-Sadr irrumpen en el Palacio Republicano.

Su anuncio fue seguido por cientos de sus seguidores que acudieron al palacio de gobierno, que alberga las oficinas principales del primer ministro interino de Irak, Mustafa al-Kadhimi. Kadhimi dijo que suspendería todas las reuniones del gabinete hasta nuevo aviso.

Los manifestantes usaron cuerdas para derribar las barreras de cemento que conducían a la sede del gobierno, lo que provocó que el ejército iraquí pidiera una retirada inmediata de la Zona Verde. El ejército instó a los manifestantes a practicar el autocontrol "para evitar enfrentamientos o el derramamiento de sangre iraquí", según un comunicado.

"Las fuerzas de seguridad afirman su responsabilidad de proteger las instituciones gubernamentales, las misiones internacionales, las propiedades públicas y privadas", dijo el comunicado.

Luego, el ejército anunció que impondría un toque de queda a las 3:30 p.m. para todo Bagdad, pero eso hizo poco para disuadir a los seguidores de al-Sadr, quienes ingresaron al Palacio Republicano coreando "el pueblo quiere derrocar al régimen".

La violencia se extiende fuera de la Zona Verde.

A medida que la situación se intensificó, el toque de queda se amplió más tarde, y se exigió que todo Irak estuviera en el interior a las 7 de la noche. Los testigos dijeron a los periodistas que escucharon fuego real y vieron a los servicios de seguridad usar gases lacrimógenos dentro de la Zona Verde fortificada.

Fuera de los recintos gubernamentales y embajadas de la Zona Verde, decenas de jóvenes leales a al-Sadr y simpatizantes de un grupo chiíta rival, el Marco de Coordinación pro-Irán, se arrojaron piedras unos a otros en enfrentamientos callejeros.

Posteriormente, la policía de Irak dijo que al menos diez personas habían muerto y que 85 resultaron heridas mientras se extendía la violencia y testigos dijeron que podían escuchar disparos en diferentes partes de la ciudad.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, también hubo informes de que las protestas se habían extendido fuera de Bagdad, incluidos manifestantes que bloqueaban el acceso al aeropuerto en la ciudad portuaria clave de Umm Qasr, a 560 km de la capital.

El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a los periodistas que Estados Unidos no evacuaría su embajada en Irak. Instó a la calma en el país y dijo que "ahora es el momento del diálogo, no de la confrontación".

"Los informes de hoy sobre disturbios en todo Irak son inquietantes... Instamos a los involucrados a mantener la calma, a abstenerse de esta violencia y buscar vías pacíficas de reparación", agregó.

Sin embargo, según los medios estatales en el vecino Kuwait, su gobierno estaba instando a todos sus ciudadanos en Irak a que se fueran.

¿Por qué hay un estancamiento político en Irak?

¿Por qué hay un estancamiento político en Irak?

A pesar de ganar la mayor parte de los escaños en las elecciones de octubre pasado, un estancamiento político entre al-Sadr y sus rivales chiítas vinculados a Irán ha dado a Irak su período más largo sin gobierno. En junio, retiró a sus legisladores del parlamento después de no poder formar un gobierno de su elección.

Desde el mes pasado, sus seguidores han ocupado el parlamento y realizado protestas cerca de edificios gubernamentales de Irak. Con el proceso de elección de un nuevo presidente y primer ministro detenido, muchos temen que los partidarios de al-Sadr puedan intensificar sus protestas, empujando al país devastado por el conflicto a una nueva fase de inestabilidad.

