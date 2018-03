Ahora los gatos ya pueden tener un empleo

Los animales son integrados a un programa especial que les sirve para que no anden en las calles. Gary no estaba acostumbrado a estar cerca de las personas. No le gustaba que lo tocaran, ni siquiera lo miraban. Si alguien se acercaba demasiado, él atacaría. Fue perfecto para el trabajo. Porque en el programa "Working Cats", no hay modales, no hay problema.

El equipo de control y cuidado de animales de Filadelfia estableció el programa hace aproximadamente cuatro años para colocar a los gatos que no pueden adaptarse -los mordedores y los miedosos, los que no usan una caja de arena- en trabajos como mousers en graneros o establos.El refugio recientemente expandió el programa para trasladar a los gatos que eran mascotas menos que ideales a trabajos urbanos en lugares como fábricas y almacenes como una especie de control de plagas verdes. Los animales son microchip, vacunados y sin cargo. "Parte de la razón por la cual los gatos se domesticaron fue deshacerse de la población de roedores", dijo Ame Dorminy, vocera de ACCT. "Aprovechamos su propensión natural a cazar e hicimos un programa oficial fuera de él".Los gatos identificados como una buena pareja para el programa se mantienen en un pasillo separado en el refugio en una fila llamada "TTA", tiempo para adaptarse. En una visita reciente, se escuchó un gruñido bajo en una jaula que albergaba a un hombre llamado Spike, cuya hoja de entrada enumeraba sus calificaciones: silbidos, golpes, escupitajos, no se pueden recoger. Unas cuantas puertas más abajo, Prince estaba distante en la parte trasera de su jaula. El hecho de que los gatos no quieran acariciarse o acurrucarse en una sola vuelta no significa que no puedan tener una buena vida, dijo Dorminy.Expresó también Dorminy "entonces están más abiertos a la interacción humana porque se sienten más seguros".En los Distribuidores de cerveza Bella Vista, los ratones estaban mordisqueando bolsas de papas fritas durante la noche, dejando un desastre y forzando a los empleados a tirar unas 15 bolsas por día, dijo el propietario Jordan Fetfatzes.Probaron a los exterminadores, pero nada funcionó. Un empleado encontró el programa de ACCT en línea y Fetfatzes finalmente decidió a Gary, un gato blanco con un ojo azul y un verde que tenía "problemas de comportamiento". Gary no estaba acostumbrado a las personas y maullaba desde la caja. Al principio, Gary se quedaría en la oficina y solo iría al almacén después de horas. A medida que pasaron las semanas, se adapto con los trabajadores y clientes, y se ha transformado en una mascota dulce y juguetona con rienda suelta en la tienda.Los niños del vecindario vienen solo para saludarle, y le encanta jugar fútbol con un trabajador que levanta cinta registradora y lo patea cuando Gary lo golpea. En cuanto a los ratones, desaparecieron, aparentemente repelidos por el aroma de Gary, dijo Fetfatzes.Una serie de refugios en todo el país tienen programas de gatos de trabajo. Uno de los primeros, en Los Ángeles, lanzado en 1999. Muchos se centran en la colocación de gatos salvajes en graneros y establos. La Sociedad Humana de la Casa del Árbol de Chicago coloca gatos salvajes en condominios y patios de los suburbios. La Sociedad de Pennsylvania para la Prevención de la Crueldad contra los Animales pone a sus gatos salvajes para trabajar en todo tipo de trabajos, desde graneros hasta cervecerías. Todd Curry no estaba exactamente seguro de qué había dentro del basurero al lado de la sala de exposiciones Emerald Windows, pero parecía un buffet gratis para las ratas."Fue casi cómico", dijo, comparándolo con una escena en la película animada "Ratatouille" con aparentemente cientos de ratas saliendo del basurero. Las trampas no funcionaron, dijo Curry, el vicepresidente de ventas de la compañía, por lo que trajeron a Shelley del programa de ACCT. Pronto comenzaron a aparecer cadáveres de rata desmembrados. Ahora los roedores simplemente se mantienen alejados. Y Shelley, que fue entregada al refugio después de morder a los hijos de su familia, salió de su caparazón, ansiando acariciar y llamar la atención, dijo Curry. "La única razón por la que estuvo aquí fue para las ratas, pero se convirtió en mucho más que eso", dijo, agregando que ella funciona como un calmante para el estrés laboral. "Es bueno ver que estos gatos se usen, no se dejen". Fuente: www.chispa.tv