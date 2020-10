Agujero negro es captado “comiendo” una estrella y provocando explosión de luz

Los científicos han observado una rara explosión de luz de una estrella que fue devorada por un agujero negro. El inusual "evento de interrupción de las mareas" fue visible en telescopios de todo el mundo. Apareció como una llamarada de energía brillante, la más cercana de su tipo jamás registrada, a solo 215 millones de años luz de distancia.

Tales eventos ocurren cuando una estrella se acerca demasiado a un agujero negro y es atraída por su extrema gravedad. A medida que la estrella es succionada, se somete a un proceso llamado "espaguetificación", donde la estrella se tritura en tiras delgadas, algunas de las cuales caen en el agujero negro

Cuando lo hace, se desencadena una llamarada de energía que vuela hacia el universo, lo que permite que el proceso sea detectado por astrónomos distantes.

"La idea de que un agujero negro 'succione' una estrella cercana suena a ciencia ficción. Pero esto es exactamente lo que sucede en un evento de interrupción de las mareas", dijo el autor principal, el Dr. Matt Nicholl, profesor e investigador de la Royal Astronomical Society en la Universidad de Birmingham. "Pudimos investigar en detalle qué sucede cuando una estrella es devorada por un monstruo así".

Tras ser devorada la estrella, se registró una explosión de luz en el agujero negro

Pudieron observarlo a través de telescopios de todo el mundo: el Very Large Telescope and New Technology Telescope del European Southern Observatory, la red global de telescopios del Observatorio Las Cumbres y el Swift Satellite de Neil Gehrel, durante un período de seis meses, viéndolo mientras se hizo más brillante y luego se desvaneció.

Estas explosiones en un agujero negro no suelen ser visibles

Por lo general, tal vista no es posible porque el polvo y los escombros pueden cubrir los eventos de interrupción de las mareas, que ya son muy raros. Eso ha hecho que investigar la naturaleza de la llamarada que se desencadena sea muy difícil.

"Cuando un agujero negro devora una estrella, puede lanzar una poderosa explosión de material hacia el exterior que obstruye nuestra vista", dijo Samantha Oates, también de la Universidad de Birmingham. "Esto sucede porque la energía liberada cuando el agujero negro devora material estelar impulsa los escombros de la estrella hacia afuera".

Los astrónomos pudieron ver este, llamado AT2019qiz, con mejor detalle que nunca porque se detectó poco después de que la estrella se rompiera en pedazos.

"Varios estudios del cielo descubrieron emisiones del nuevo evento de interrupción de las mareas muy rápidamente después de que la estrella se desgarró", dice Thomas Wevers, becario de ESO en Santiago, Chile, que estaba en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, cuando realizó el trabajo. "Inmediatamente apuntamos un conjunto de telescopios terrestres y espaciales en esa dirección para ver cómo se producía la luz".

La explosión registrada en el agujero negro se pudo observar gracias a los telescopios

Eso les permitió ver y comprender mejor tanto la llamarada como los escombros que normalmente lo envolverían.

Por primera vez, los astrónomos pudieron observar la luz ultravioleta, óptica, de rayos X y de radio que surgió del evento y ver una conexión directa entre el material de la estrella y la llamarada brillante lanzada cuando es tragada por el agujero negro.

"Las observaciones mostraron que la estrella tenía aproximadamente la misma masa que nuestro propio Sol, y que perdió aproximadamente la mitad de eso en el agujero negro, que es más de un millón de veces más masivo", dijo Nicholl, quien también es investigador visitante en la Universidad de Edimburgo.

También pudieron ver cómo la nube de escombros surgía y cubría el proceso, otra vista sin precedentes.

"Debido a que lo detectamos temprano, pudimos ver la cortina de polvo y escombros que se levantaba cuando el agujero negro lanzaba un poderoso flujo de material con velocidades de hasta 10000 km / s", dijo Kate Alexander, becaria Einstein de la NASA en Northwestern Universidad en Estados Unidos.

"Este 'vistazo detrás de la cortina' único brindó la primera oportunidad de identificar el origen del material oscurecedor y seguir en tiempo real cómo envuelve el agujero negro" agregó.