Los agricultores británicos obligados a competir con importaciones inferiores en un acuerdo comercial con Australia temen quebrar debido a este, como te explicaremos a detalle en La Verdad Noticias, a continuación.

Las pequeñas granjas piensan que la carne y los productos lácteos deficientes reducirían los estándares animales y ambientales y arruinarían el campo del Reino Unido. Los grupos de bienestar animal, incluida la RSPCA, advierten que el acuerdo de libre comercio significará que el país comprará productos de prácticas crueles que están prohibidas.

Se entiende que Canadá también está buscando acceso al mercado británico para sus agricultores. La mayor parte de la producción de alimentos canadiense se alinea con la de EE. UU. e incluye prácticas como la modificación genética de cultivos y lavados con cloro de las canales de pollo.

La importación de alimentos más baratos del otro lado del mundo también plantea interrogantes sobre la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del Reino Unido, así como las promesas del gobierno de lograr cero emisiones de carbono.

El granjero David Exwood de 52 años, de Itchingfield, West Sussex, advirtió que estamos en peligro de perder nuestras granjas por excelencia donde los animales deambulan por los campos: “¿De verdad quieres comer carne tratada con hormonas? Mis vacas tienen una vida mucho mejor, pero tardan años en criarse desde el ternero hasta el tenedor".

“Pero simplemente no podremos competir ya que no compararemos estándares y métodos homogéneos. Lo frustrante es que no creo que los ahorros de las importaciones más baratas tampoco se traspasen al consumidor”.

Tanya Steele, del Fondo Mundial para la Naturaleza, dijo: "Antes de acordar acuerdos comerciales, el gobierno debe establecer estándares básicos que se aplicarán a todos los alimentos vendidos en el Reino Unido".

El Gobierno espera que el acuerdo con Australia conduzca a pactos similares con otros países. El ministro de Comercio, Greg Hands, desestimó los temores sobre el impacto que podría tener un acuerdo en la agricultura del Reino Unido.

"Esto será un gran negocio para el Reino Unido y nuestros agricultores seguirán prosperando".

¿Cómo funciona el acuerdo con Australia?

Reino Unido y Australia crean acuerdo de libre comercio

Australia quiere tener acceso al mercado de alimentos del Reino Unido sin aranceles ni cuotas para que sea más fácil para las grandes granjas australianas exportar al Reino Unido.

¿Cuál es el problema para los agricultores británicos?

Agricultores británicos temen por su economía tras acuerdo australiano

Los alimentos a menudo se producen con estándares más altos en el Reino Unido y los agricultores temen que las importaciones extranjeras baratas los arruinen.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de bienestar?

Ambientalistas temen por consecuencias por acuerdo con Australia

Alrededor del 70% de las gallinas en Australia están en jaulas en batería (prohibidas en el Reino Unido y la UE desde 2012), apiñadas en un espacio no más grande que una hoja de papel A4.

Los establos para cerdas fueron prohibidos en el Reino Unido en 1999. En Australia, los cerdos pueden permanecer en los establos hasta seis semanas durante la gestación, sin que puedan darse la vuelta o moverse.

En Australia, los corderos son sometidos a mules, cortándoles la parte trasera para crear un tejido cicatricial resistente al "ataque de moscas". Los granjeros australianos utilizan 16 veces más antibióticos en las aves de corral que en el Reino Unido, y casi tres veces más en los cerdos.

Compassion in World Farming dice que la carne de res de ganado australiano criado en condiciones intensivas debería prohibirse.

¿Qué significa para los consumidores?

Agricultores británicos piden apoyo de consumidores

La comida y el vino pueden ser más baratos, pero los agricultores del Reino Unido no creen que los ahorros de las importaciones más baratas se transfieran a los consumidores.

