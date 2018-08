Agrede brutalmente a una joven a fuera de una discoteca en Londres

Un joven propina varios puñetazos a una joven a la salida de una discoteca en Essex, al este de Londres. La joven quedó inconsciente, según cuenta 'Mail Online'. Todo comenzó en una discusión que acabó en la puerta del establecimiento y Liam Holmes, de 20 años, golpeó dos veces seguidas a la chica, que cayó al suelo al segundo golpe.

La Policía Metropolitana de Londres ya ha abierto una investigación y está tratando el caso como una agresión con secuelas físicas severas. La madre del agresor no ha querido hacer declaraciones aunque en la tarde de este miércoles a acompañado a su hijo a la comisaria.

Hace unos días otra chica fue agredida por un acosador por suerte esta chica se defendió contra este y lo detuvieron.

La fiscalía de París abrió una investigación después de que una joven publicara un impactante video de un hombre que la golpea a plena luz del día después de que ella respondiera a sus comentarios obscenos, informaron este lunes fuentes judiciales.

Marie Laguerre, una estudiante de 22 años, relató la semana pasada en Facebook la agresión que sufrió por parte de un hombre de unos 30 que le hizo comentarios y ruidos lascivos.

"Le dije que se callara la boca y seguí caminando", contó la joven. "No tolero ese tipo de comportamiento. No puedo callarme y no debemos callarnos", escribió en el mensaje.

Pero esto "no le gustó" al hombre", quien le "lanzó un cenicero encima" antes de"golpearla en el rostro" frente a docenas de testigos sentados en la terraza de un café.