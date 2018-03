Afirman que la mayor red social del mundo no es Facebook, es la comida

El cocinero ha explicado que no le gustaba “ni cocinar ni comer”, pero se buscó “un trabajo de friegaplatos para pagarse un viaje” y así es como empezó su andadura en el mundo de la gastronomía.

“Empezar de esta forma tan azarosa me hizo hacerme preguntas desde muy pronto; entonces no tenía vocación y me fui enamorando de la cocina poco a poco, sin flechazo”, ha destacado Adrià, que ha subrayado que “la fuerza del Bulli es que hizo pensar a todo el mundo”.