Afirman que en 12 años las personas dejaran de tener sexo

ESTADOS UNIDOS.- Una teoría científica prevé que para 2030; es decir, en aproximadamente 12 años, los humanos dejarán de tener relaciones sexuales, ya que los millennials han tendido a reducir su actividad sexual. Los factores que hacen que disminuyan las relaciones son la tecnología, que las personas vivan más tiempo en la casa de sus padres y, algunos no tienen planes de casarse. Científicos de la Universidad de San Diego, publicaron un estudio en Archive of Sexual Behavior, donde analizaron datos de más de 26 mil personas de distintas edades que fueron encuestadas por la General Social Survey. El estudio arrojó los siguientes resultados: el 15 por ciento de los jóvenes de entre 20 y 24 años declararon no haber tenido ninguna pareja sexual desde los 18 años, mientras que sólo el 6 por ciento de personas mayores de 40 años dijeron no haber tenido pareja sexual a esa edad, reveló Jean M. Twenge, investigadora principal del estudio realizado en la Universidad de San Diego. David Spiegelhaler, experto en estadísticas de la Universidad de Cambrige, en Reino Unido, analizó los estudios de la Encuesta Nacional de Actitudes Sexuales y Estilo de Vida, que mide la actividad sexual de los británicos. Los resultados mostraron lo siguiente: en 1990, tenían relaciones sexuales cinco veces al mes personas de entre 16 y 64 años. Diez años después, el número de veces bajó a cuatro y en el 2010 se redujo a tres. Ante estos resultados, el experto en estadísticas dedujo que para el 2030 las parejas ya no tendrán sexo.

