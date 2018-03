Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Afirman que daga de Tutankamón es extraterrestre. El egiptólogo inglés, Howard Carter, encontró la tumba de Tutankamón en 1922 y en ese momento no tenía idea de lo que iba a encontrar dentro. Cuando logró abrir la tumba se dio cuenta que estaba prácticamente intacto y lo que destacaba más de todas las cosas que había al interior es una de las dagas del faraón de la dinastía XVIII. Se sabe que Tutankamón reinó entre los años 1336 y 1327 antes de Cristo.

“Estos artículos eran extremadamente raros y siempre muy apreciados”, apunta el autor. Su particularidad es que el hierro usado no se sacaba de la superficie terrestre, si no de las rocas procedentes del espacio exterior.

“Cuando se forman grandes cuerpos celestes -explica Albert Jambon- como nuestro planeta, casi todo el níquel se desplaza hacia el núcleo de hierro fundido. Por lo tanto, es extremadamente raro encontrar níquel en la superficie. Sin embargo, algunos meteoritos se crean cuando los cuerpos celestes se rompen”. “En su mayoría contienen hierro con altos niveles de níquel y cobalto. Esta característica permite identificar la fuente de hierro. El hierro meteórico también se encuentra en estado metálico, listo para usar, lo que explica por qué entró en todos los artefactos de hierro de la Edad del Bronce”, añade el científico francés

Esta daga era alargada de hierro y con una empuñadura dorada. Luego de un siglo ese artefacto continúa despertando el interés de los científicos por los secretos que esconde. Pues se preguntan el origen del metal forjado, pues dicen que se debe a un meteorito y no sería el primero ni el único objeto construido a partir de materiales extraterrestres. Un miembro de Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie ha podido demostrar que el hierro de la Edad del Broce es procedente de meteoritos. En la Edad del Hierro comenzó en Anatolia y el Cáucaso alrededor del 1200 a.C. pero, casi 2.000 años antes, varias culturas ya estaban fabricando objetos con este metal.Esta no es la primera vez que se descubre que los meteoritos fueron utilizados como fuente de este metal. El problema hasta ahora es que la comunidad científica no había podido determinar si esa era una práctica generalizada o simplemente se circunscribía a unos pocos artefactos de la Edad de Bronce. Las investigaciones del científico francés revelaron que cada uno de estos artefactos de la Edad de Bronce estaba hecho con hierro meteórico.El hierro en minerales terrestres tienen que someterse al proceso de reducción, que elimina el oxígeno.