Afganistán evita que mujeres hagan examen de admisión a la universidad

En Afganistán, las mujeres se ven cada vez más alejadas de la vida pública, ya sea en la vida laboral y también en la vida académica, desde que el régimen talibán les prohibió seguir estudiando, y ahora los talibanes han ratificado la prohibición a las mujeres para realizar sus estudios universitarios, porque este sábado han prohibido a las mujeres presentarse a los exámenes de ingreso a la universidad.

Esta medida, lo que hace es ampliar el veto a la educación superior femenina en un país que ya ha sido advertido de eliminar esta medida y ha perdido apoyo de ONG’s precisamente por evitar que las mujeres trabajen en éstas.

Mujeres no pueden hacer exámenes de admisión

Las mujeres llevan un mes sin poder estudiar debido a que se les prohibió el ingreso a los planteles universitarios

El Ministerio talibán para la Educación Superior, este sábado, emitió un comunicado en el que ordenaron a las universidades, tanto públicas como privadas de la nación afgana, que impidan a las estudiantes de sexo femenino realizar las pruebas de acceso a la universidad que se llevarán a cabo en febrero.

"Merece la pena mencionar que no se permite matricular a estudiantes mujeres hasta nueva orden", indicó la cartera educativa interina de los talibanes.

Ante esto, dijeron que cualquier ‘desviación’ al veto talibán a la educación superior de las mujeres será tratada conforme a la legalidad, dijeron los fundamentalistas, quienes gobiernan Afganistán de acuerdo con su estricta interpretación de la ley islámica o sharia, y administran los castigos corporales con regularidad o incluso ejecuciones públicas.

Afganistán y los atropellos a los derechos de la mujer

Las mujeres han vivido atropellos a sus derechos en Afganistán

Esta nueva imposición tiene lugar a un mes de que Kabul prohibiera a las mujeres acceder a los planteles universitarios por ‘violar las leyes del Islam’ y ordenara a las ONG locales e internacionales suspender la contratación de personal femenino.

Las medidas también se suman a muchas restricciones contra la libertad de las mujeres que los talibanes han impuesto desde que llegaron al poder en agosto del año 2021, estas a pesar de sus promesas iniciales de respetar los derechos de las mujeres y no volver a la represión del primer régimen, cuando las mujeres solo podían hacer tareas domésticas y no podían salir de casa.

En ese gobierno, las 19 millones de afganas estuvieron excluidas del empleo a excepción de trabajos de enseñanza y trabajos sanitarios, y vetadas de la educación secundaria y la práctica deportiva, aparte de estar obligadas a usar el velo integral, no viajar solas y estar segregadas en los espacios públicos.

Sin embargo, la normativa de no trabajar en organizaciones no gubernamentales recibió la condena de distintos países de la comunidad internacional, que llevó a varias ONG a suspender sus programas en el país afgano, incluso la ONU dijo que de no detener los vetos, muchas actividades de ellos se detendrían en el país.

Este problema se cruza también con las bajas temperaturas que Afganistán está viviendo y con ello, la muerte de cientos de ciudadanos debido al clima, por lo que han pedido ayuda internacional.

