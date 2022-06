Aerolínea discriminó a azafata por su peso; consigue trabajo en Flybondi

Josefina Macchi, la joven de 25 años que había denunciado que la discriminaron en una búsqueda laboral para tripulante de cabina de Emirates, consiguió trabajo en la aerolínea argentina, Flybondi, según anunció en su cuenta de Twitter.

“Último día de vuelos de instrucción y me saqué esta foto con mi sueño cumplido. Tripulante de cabina, ahora sí. Gracias por apoyarme”, afirmó.

En diálogo con medios internacionales, Macchi explicó que mandó un currículum a Flybondi después de la entrevista fallida con Emirates y tuvo que pasar varios filtros.

“En primer lugar, me pidieron que mandara un video y luego tuve una segunda entrevista en la empresa, donde hicimos ejercicios de role play. Después tuve otra entrevista individual, quedé y revalidé las materias del curso de tripulante de cabina. Por último, estuvieron los 10 vuelos de instrucción y la firma del contrato”, aseguró.

Por otro lado, contó que esta experiencia no tuvo nada que ver con la anterior, donde sufrió discriminación, y que desde la empresa le remarcaron que le daban el puesto porque era apta y no por lo mediático de su caso.

Macchi viralizó su experiencia con aerolínea Emirates

Aerolínea discrimina a azafata por su peso.

Según relató, no la dejaron pasar de la primera etapa a pesar de que se había desenvuelto bien en la parte de inglés. Por esa razón, consultó a una de las reclutadoras acerca de los motivos por los que no había avanzado y la persona le dijo:

“Honestly, you need to lose weight” (Honestamente, necesitas bajar de peso), según denunció.

“Luego de eso vinieron los halagos de su parte: ´Sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso. Tenés que esperar 6 meses y blabla. Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa’”, tuiteó Machhi que le dijo la reclutadora.

Desde la aerolínea de Medio Oriente dijeron en ese momento que estaban “muy preocupados por el supuesto incidente” y que lo estaban investigando.

Macchi dijo que Emirates nunca se disculpó con ella por lo sucedido, aunque le aclararon que iban a evaluar la actitud de la empresa reclutadora. En la página de la compañía ya no figura la mujer que le hizo el señalamiento sobre su peso.

¿Qué es una azafata?

María Josefina Macchi tiene 25 años.

Persona que tiene por oficio atender a los pasajeros de aviones o de trenes prestándoles servicios para su comodidad y seguridad.

