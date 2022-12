Aerolínea de EE.UU. ofrecerá wifi gratis en sus vuelos

Delta, una aerolínea de Estados Unidos, planea ofrecer desde el año próximo servicio gratuito de wifi en la mayoría de sus vuelos, esto como una estrategia para competir entre las tres grandes aerolíneas estadounidenses (American, United y Delta).

Fue el rotativo Wall Street Journal, que informó al respecto, citando a fuentes "conocedoras", que aseguran que el servicio será implementado de forma paulatina, mientras que la propia aerolínea, que fue contactada por el diario, se negó confirmar la noticia al afirmar que está barajando "varias ofertas para ciertos clientes en ciertas rutas".

En la actualidad el servicio de wifi sólo está disponible en Delta a los miembros de su programa de fidelidad Skymiles, el cual solo se activa si la personas con este beneficio lo solicita mediante el número de su membresía.

¿Qué aerolíneas ofrecen wifi?

La compañía se negó a confirmar la noticia

Otras de las aerolíneas que ofrecen la misma promoción, la cual igual es exclusiva de sus miembros a sus programas de fidelidad, es American y United, por lo que este será uno de los mayores argumentos para competir en el ámbito de las aerolíneas.

Por su parte, Ed Bastian, director ejecutivo de Delta, ha dado a conocer en varias ocasiones que está entre los planes de la compañía el ofrecer wifi gratis durante los vuelos, pero aseguró que se han presentado algunas “dificultades técnicas”.

Sin embargo, durante el 2019 la aerolínea ya había ofrecido este verano durante sus vuelos nacionales, tiempo después se cambió para que sea únicamente de pago, pero ofreciendo una mejor calidad de la conectividad.

¿Qué es lo que hace el modo avión?

No es la primera vez que Delta ofrece wifi gratis

El modo avión es una herramienta que desactiva las comunicaciones inalámbricas del dispositivo (móvil, tablet o PC) pero que permite seguir usando casi las funciones del móvil que no requieren conexión como la cámara, reloj, calendario, calculadora etc. siempre y cuando uses datos que ya tienes descargados en el dispositivo.

