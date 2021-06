La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, pidió el domingo una mayor cooperación público-privada en las defensas cibernéticas y dijo que los adversarios estadounidenses ya son capaces de utilizar ciberataques para cerrar la red eléctrica de Estados Unidos.

"Creo que hay actores muy malignos que lo están intentando", dijo. Añadió: "Incluso mientras hablamos, hay miles de ataques a todos los aspectos del sector energético y al sector privado en general", destacó la funcionaria.

Además, Granholm señaló, sin mencionar el nombre de la compañía, que el mayor oleducto de Estados Unidos sufrió un ciberataque paralizante por parte de un grupo de ransomware en mayo. Colonial cerró temporalmente sus redes de distribución en el sur antes de pagar 4,4 millones de dólares a los piratas informáticos.

Empresa no deben de pagar tras ciberataque

Advierten riesgo de que ciberataques paralicen red eléctrica de EE.UU.

En ese tenor la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, instó a las empresas energéticas de la Unión Americana a que se resistan a pagar un rescate. "La conclusión es que, gente, ya sea del sector privado, del sector público, lo que sea, no debería pagar ataques de ransomware, porque solo alienta a los malos", dijo.

La Verdad Noticias informa que Granholm incluso habló a favor de tener una ley que prohíba el pago de tal rescate, aunque dijo: "No sé si el Congreso o el presidente están en ese momento". Cuando se le preguntó si los adversarios estadounidenses tienen ahora la capacidad de cerrar la red eléctrica de Estados Unidos, dijo: "Sí, la tienen".

Acusan a Rusia de ciberataques en EE.UU.

La exsecretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo que Estados Unidos y otros países deberían hablar con países como Rusia, que se cree que es el origen de algunos ciberataques de ransomware, sobre la cooperación policial y de inteligencia "para cerrarlo".

Rice dijo que esto "pondría a prueba la realidad de cuánto está o no involucrado el gobierno ruso" en estos ciberataques contra Estados Unidos. Es de mencionar que Granholm apareció en "State of the Union" de CNN y "Meet the Press" de NBC, y Rice apareció en "Face the Nation" de CBS.

