Advierten que los incendios en California podrían AUMENTAR tras ola de calor

Las autoridades advirtieron que el incendio que se activó horas atrás podría estallar nuevamente cuando una ola de calor abrasador descendiera sobre California; las cuadrillas se apresuraron a proteger las casas.

El fuego explotó en tamaño a pocas horas después de que estalló en un denso bosque el miércoles por la tarde, enviando una enorme columna visible a cientos de millas a la redonda.

Las llamas corrieron a través de crestas y pendientes empinadas, incluso en algunas áreas que no se habían quemado desde 1968, dijeron los bomberos.

Para el jueves por la mañana, el incendio había consumido casi 42 kilómetros cuadrados (16,5 millas cuadradas) de madera y matorrales. No hubo contención.

Impresionantes imágenes del incendio forestal que se propaga en la zona del lago Hughes del Bosque Nacional Ángeles en California.



Los vientos ligeros y los chubascos dispersos temprano en el día ayudaron a los bomberos a controlar un poco las llamas. Pero cuando la capa de nubes se despejó y las temperaturas se dispararon el jueves por la tarde, los funcionarios se prepararon para una repetición de la feroz actividad de incendios vista un día antes.

“Este será un gran incendio durante varios días”, dijo el jefe Robert García del Servicio Forestal de los Estados Unidos.

Cerca de 100 casas rurales fueron evacuadas en el área de Lake Hughes del Bosque Nacional Ángeles, a unas 60 millas (97 kilómetros) al norte del centro de Los Ángeles.

Daños del incendio

Las evaluaciones preliminares de daños encontraron que al menos tres estructuras se quemaron, pero las autoridades advirtieron que el número de víctimas probablemente sería mayor.

No estaba claro de inmediato si alguna residencia resultó dañada, pero una fotografía para The Associated Press mostró lo que pudo haber sido una casa en llamas. Kenny Reynolds perdió su hogar.

"El fuego bajó por la colina y cruzó la calle, envolviendo a ambos lados", dijo a KABC-TV.

Reynolds y otros se retiraron "y luego simplemente entró", dijo. "Estaba tomando todo como se fue".

Los incendios en California podrían reactivarse por las temperaturas

Los centros de evacuación fueron designados para residentes y animales, pero debido a preocupaciones de COVID-19, se les dijo a las personas que se quedaran en sus autos en los estacionamientos.

La causa del incendio, apodado Lake Fire, está bajo investigación. Es uno de los varios incendios forestales que arden en la región.

Varios incendios nuevos estallaron el jueves. El más grande estaba cerca del suburbio de Azusa en Los Ángeles. Quemó casi 4 millas cuadradas (10,13 kilómetros cuadrados) de maleza, pero se estaba alejando de las casas. Sin embargo, se ordenaron algunas evacuaciones.

California



Incendio se expande a 10 mil acres.



Otro incendio se acercó peligrosamente a algunas casas en Corona, al este de Los Ángeles, y otro incendio en el este del condado de Sacramento quemó unas 500 acres (202 hectáreas) antes de que los bomberos detuvieran su propagación hacia adelante.

Se esperaba que la ola de calor durara todo el fin de semana, trayendo temperaturas de tres dígitos y peligro de incendio extremo a gran parte de California.