Advierten de estos alimentos para bebés que contienen metales tóxicos peligrosos

Investigadores del Congreso de Estados Unidos encontraron "niveles peligrosos de metales pesados tóxicos" en ciertas marcas populares de alimentos para bebés que podrían causar daño neurológico, anunció un subcomité de supervisión de la Cámara de Representantes en un informe publicado este jueves.

El panel examinó alimentos para bebés hechos por Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nut Nutrition y Gerber, una unidad de Nestlé, dijo, y agregó que estaba "muy preocupado" que Walmart Inc, Campbell Soup Co y Sprout Organic Foods se negaran cooperar con la investigación.

El informe dijo que los estándares internos de la compañía "permiten niveles peligrosamente altos de metales pesados tóxicos, y los documentos revelaron que los fabricantes a menudo han vendido alimentos que excedían esos niveles".

Ante la situación pidió a los reguladores de EE.UU. que establezcan niveles máximos de metales pesados tóxicos permitidos en alimentos para bebés y requieren que los fabricantes prueben los productos terminados para metales pesados, no sólo ingredientes.

El representante Raja Krishnamoorthi, un demócrata que preside el panel que publicó el informe, dijo que descubrió que "estos fabricantes venden a sabiendas alimentos para bebés que contienen altos niveles de metales pesados tóxicos... Es hora de que desarrollemos estándares mucho mejores por el bien de las generaciones futuras".

Un portavoz de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dijo que estaba revisando el informe.

Cadenas grandes venden estos alimentos tóxicos para bebés

La agencia señaló que los elementos tóxicos están presentes en el medio ambiente y entran al suministro de alimentos a través del suelo, el agua o el aire. "Debido a que no se pueden eliminar por completo, nuestro objetivo es reducir la exposición a elementos tóxicos en los alimentos en la mayor medida posible", dijo la FDA.

Campbell dijo en un comunicado en su sitio web que sus productos son seguros y citó la falta de un estándar actual de la FDA para metales pesados en alimentos para bebés. La compañía dijo que pensaba que había sido "socios plenos" con los investigadores del Congreso en el estudio.

168 alimentos para bebés aprobados en EE.UU. contienen metales pesados tóxicos.

Empresas responden a las autoridades

Walmart dijo que presentó información al comité en febrero de 2020 y nunca recibió consultas posteriores.

El gigante minorista requiere que los proveedores de productos de marca privada se ajusten a sus propias especificaciones internas, "que para alimentos para bebés y niños pequeños significa que los niveles deben cumplir o caer por debajo de los límites establecidos por la FDA".

Hain Celestial, compañía que elabora la mejor comida para bebés, dijo que no había visto el informe y que no tuvo la oportunidad de revisarlo.

Un representante de Gerber dijo que los elementos en cuestión se producen de forma natural en el suelo y el agua en los que se cultivan los cultivos y, además, se requieren varios pasos "para minimizar su presencia".

El informe también criticó la administración del ex presidente Donald Trump, diciendo que "ignoró una presentación secreta de la industria a los reguladores federales que revelaba un mayor riesgo de metales pesados tóxicos en los alimentos para bebés".

El informe dijo que "en el 100 por ciento de los alimentos para bebés de Hain probados, los niveles de arsénico inorgánico eran más altos en los alimentos para bebés terminados de lo que la compañía estimó que se basarían en las pruebas de ingredientes individuales".

La FDA ha declarado que el arsénico inorgánico, el plomo, el cadmio y el mercurio son peligrosos, particularmente para los bebés y los niños, anotó el informe.

Como informamos en La Verdad Noticias, en agosto, la FDA finalizó la orientación para la industria, estableciendo un nivel de acción de 100 partes por mil millones de arsénico inorgánico en el cereal de arroz infantil.

