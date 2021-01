Adultos mayores son obligados a acampar por horas para recibir la vacuna COVID-19

Adultos mayores de Florida, Estados Unidos hacen fila por kilómetros o acampan durante la noche para recibir la vacuna contra el COVID-19. A algunas personas mayores se les pide que programen citas de vacunación a través de Eventbrite, una plataforma de venta de entradas en línea donde las personas también pueden inscribirse.

Una enfermera del condado Lee de Florida le dijo a WINK-TV, la semana pasada, que las largas filas y las bajas temperaturas resultantes de un proceso de vacunación por orden de llegada podrían estar poniendo a las personas en riesgo de contraer COVID-19.

Este lunes, las personas mayores se subieron a sus autos y esperaron durante la noche para tener la oportunidad de tener una de la mil vacunas Moderna disponibles, según el Daytona Beach News-Journal.

Adultos mayores reciben vacuna contra el COVID-19.

Florida lucha contra el COVID-19

Lo que está sucediendo en Florida, un estado donde los funcionarios han confirmado casi 1.4 millones de infecciones por coronavirus y más de 22,000 muertes, podría presagiar cómo la distribución de vacunas se sacudirá en todo el país a medida que las vacunas estén disponibles para una población más amplia y desesperada.

Ha faltado coordinación federal en el esfuerzo de vacunación; solo 4,2 millones de dosis de vacunas de los 13,1 millones disponibles se han administrado a estadounidenses en todo el país, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

El presidente Donald Trump ha culpado a los estados por el retraso en el despliegue. Moncef Slaoui, el asesor principal de la Operación Warp Speed de la Casa Blanca, dijo el domingo en "Face the Nation" de CBS, dijo que el país necesita "mejorar" el ritmo de las vacunas.

Algunos estados, que se quedaron para administrar sus propios programas junto con los departamentos de salud locales, ahora están lidiando con retrasos y residentes enojados y confundidos.

En todo el país, se forman largas filas para recibir la vacuna contra el COVID-19. En San Agustín, Florida, la hilera de autos alcanzó varias millas y, en tan solo 45 minutos, se agotaron las 500 dosis del día.https://t.co/af9R21SC5Z — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) January 3, 2021

En Florida, donde la implementación está siendo manejada por los condados, los residentes le dijeron al Tampa Bay Times que no sabían cómo reservar un espacio para una vacuna, por qué algunos trabajadores de la salud aún no habían recibido su primera inyección o el razonamiento detrás de por qué su grupo aún no puede recibir la vacuna.

El mes pasado, el gobernador Ron DeSantis, un republicano, dio prioridad a la población mayor de 65 años de Florida para la vacuna mediante una orden ejecutiva, además de los trabajadores de la salud y los residentes y el personal de los centros de atención a largo plazo.

En un comunicado de prensa del 30 de diciembre, la oficina de DeSantis promocionó a Durante una conferencia de prensa este lunes, DeSantis dijo que el estado desplegará mil enfermeras más para aplicar las vacunas, mantendrá abiertos los sitios administrados por el estado todos los días de la semana y transferirá las dosis de los hospitales que "no hacen un buen trabajo" en administrar el pinchazo en un esfuerzo por sacar la vacuna más rápidamente, según Reuters.

#4Ene ����Ron DeSantis, gobernador del estado de la Florida, ordenó que los lugares para colocarse la vacuna contra la covid-19 en la entidad estén abiertos los 7 días de la semana para los adultos mayores y profesionales de la salud #TVVNoticias #TVV pic.twitter.com/5wJ7tVPgIx — TVV Noticias (@TVVnoticias) January 4, 2021

Te recomendamos: Ricos de EEUU ofrecen “donaciones” para acceder a la vacuna contra el COVID-19

Como te informamos en La Verdad Noticias, Florida fue el primer estado en ofrecer vacunas a centros de atención a largo plazo, además de paramédicos y paramédicos. Su oficina también dijo que Florida fue “el primer estado de la nación en movilizar a los departamentos de salud y administradores de emergencias del condado” para vacunar a los ancianos.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.