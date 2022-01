Adolfo García Sastre lanza advertencia sobre el fin de la pandemia

Uno de los virólogos de mayor prestigio del mundo, Adolfo García Sastre, ha intervenido este lunes en el programa de televisión, 'Al Rojo Vivo', para hablar sobre la sexta ola del COVID-19 y cuándo verá su fin, luego de este invierno marcado por la variante Ómicron.

Debido a que es una de las voces más expertas en temas de la enfermedad, el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, señaló que, por la tendencia, “es posible que a finales de febrero estaremos con pocos contagiados”.

"Yo tengo la esperanza de que esta ola sea la última de grandes consecuencias que veamos", señaló en la entrevista.

Desde que dio comienzo la pandemia, García Sastre se ha consolidado por ser una de las voces más autorizadas e incluso más consultadas por los medios de comunicación.

Cabe recordar cuando trabajó en colaboración con la farmacéutica española, PharmaMar, y los laboratorios de los investigadores Kris White y Thomas Zwaka, para generar un fármaco que reduce la carga viral del Covid-19 casi al 100%.

Adolfo García Sastre pide uso de mascarilla

Sobre el levantamiento de las restricciones, ha indicado que es "temprano porque estamos una gran cantidad de infecciones. Habría que esperar que estuviesen a niveles más bajos, hay que mantener el uso de la mascarilla en sitios cerrados".

Al ser cuestionado sobre las variantes, dijo que no podemos saber cuántos problemas puede ocasionar Omicrón. "Puede que sea lo que ocurría con la variante delta, que no era solo una variante. Habían muchas subvariantes. Es muy parecida a ómicron, es más o menos un 'hermano'. Por tanto, no parece que vaya a causar muchos problemas ".

Adolfo García-Sastre, profesor del Departamento de Microbiología.

