Adolescente terminó en el hospital por contener “gases” cuando estaba con su novio

Una barista afirma que terminó en el hospital porque contuvo sus gases con su novio durante dos años. Cara Clarke estaba en el trabajo cuando desarrolló un "dolor de estómago extremo" el martes y fue trasladada de urgencia al hospital.

Luego, la joven de 19 años se enteró de que tenía una infección y que tendrían que extirparle el apéndice antes de que estallara, lo que, según ella, fue causado por su renuencia a desahogarse con su pareja.

Cara Clarke ya no tiene apéndice

Cara Clarke con su novio Kyle Duffy

La barista, que ha estado con su novio de 21 años, Kyle Duffy, durante dos años, afirma que se estaba "muriendo de risa" después de descubrir que sus esfuerzos por contenerlo la habían llevado a necesitar cirugía.

Si bien no está claro qué causa la apendicitis, puede desencadenarse por obstrucciones, por ejemplo, por un producto de desecho sólido que causa inflamación y acumulación de presión en el apéndice.

Cara se comprometió a "dejarlo salir de ahora en adelante" después de admitir que no tenía idea de lo peligroso que podría ser retener el gas.

Su video ahora ha alcanzado más de 2 millones de visitas y más de 214,000 me gusta, y otras redes sociales admiten que también se niegan a triunfar frente a sus socios. Cara, de Louth, Irlanda, dijo: "Me contengo los pedos, pero no pensé que estaría en el hospital por eso.

Cara Clarke y Kyle Duffy continuan de novios

"Soy bastante tranquilo aparte de los eructos y los pedos. Estaba en el trabajo el martes y tenía un dolor extremo en el estómago.

"Fui al médico cuando estaba histérica y me derivó directamente al hospital. Tenía tanto dolor que no podía contener las lágrimas. Mi médico me dijo: 'Lamento mucho que estés tan mucho dolor' Cojeaba cuando caminaba todo encorvado” dijo.

