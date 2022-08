Adolescente pierde un brazo tras ser impactado por un tren en Nueva York.

Un adolescente de 15 años a quien un tren subterráneo en Queens, Nueva York, le cortó el brazo el lunes por la mañana estaba saltando de vagón en vagón, según fuentes policiales.

Las fuentes dijeron que el niño estaba con otros tres adolescentes y se subía a la parte superior del vagón del tren cuando cayó cerca de la estación Jackson Heights-Roosevelt Avenue justo antes de las 10:30 a.m.

¿Cómo perdió el brazo el joven que se accidentó en el Metro de Nueva York?

No está claro si se cayó del costado del vagón del tren o entre dos vagones, pero terminó en las vías, donde un tren R en dirección norte pasó por encima de su brazo. Fue encontrado inconsciente tirado en un charco de sangre.

“Me bajé del tren F y vi a la policía poniendo la cinta y el cuerpo real en el piso”, dijo el testigo Christian Mojica. "No quería verlo. No es bonito. Vi cara, sangre, una persona desplomada, y simplemente me fui".

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el adolescente fue transportado al Hospital Bellevue, donde tuvieron que amputarle el brazo.

“Se estaba formando una multitud, y en medio del espacio donde podía ver, y los EMT estaban allí y la MTA”, dijo Mojica. "Estaba tratando de mantener alejada a la multitud para permitir que llegaran los servicios profesionales".

El incidente se produce cuando el Metro de Nueva York está viendo un aumento alarmante de incidentes con pasajeros que viajan fuera del tren. En lo que va de año, ha habido 627 frente a solo 96 en 2021. Eso es un aumento del 553% con cuatro meses hasta el final del año.

Tras el accidente algunas líneas del Metro de Nueva York fueron cerradas

Hablando sobre el reciente accidente, Mujica dijo: "Es muy traumático, y espero que todos puedan (los testigos y familiares del joven) puedan superarlo, porque no es agradable. Deseo lo mejor para cualquiera que esté relacionado con él".

El servicio de trenes en varias líneas del Metro de Nueva York se interrumpió mientras la policía investigaba el incidente. Se instó a los viajeros de las líneas M, R, E y F a esperar retrasos. La investigación está en curso.

