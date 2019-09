Adolescente pierde la memoria cada dos horas tras recibir golpe en la cabeza

El pasado 11 de junio, una adolescente de 16 años, identificada como Riley Horner, originaria de Estados Unidos, se golpeó en la cabeza y desde entonces, pierde la memoria cada dos horas, según informaron medios locales.

Cada mañana, la adolescente se despierta y piensa que es aquel 11 de junio, mismo que fue el día en el que de manera accidental, se golpeó la cabeza durante una clase de danza y quedó inconsciente.

Dicho golpe, le provocó una fuerte contusión y una extraña condición que ahora está padeciendo.

Horner, dijo; “Tengo un calendario en mi puerta, lo miro, veo que es septiembre y no me lo puedo creer” dijo pensando en su accidente. “No creo recuerdos y estoy realmente asustada. No tendré ningún recuerdo de esta entrevista a la hora de la cena. Mi madre dirá: O, saliste en las noticias”, aseguró la joven.

Los médicos aseguran que el cerebro de la menor no muestra ninguna alteración que sea observable y por ello, no pueden ayudarla.

En la entrevista, la madre de Riley, declaró que “nos dicen que médicamente no hay nada incorrecto. No encuentran nada”.

“En la resonancia magnética o en la tomografía computarizada no se puede ver ninguna conmoción cerebral. No hay hemorragia cerebral, no hay tumor”.

De momento la familia está buscando otras opiniones médicas para poder ayudar a la adolescente ya que no saben si la péridda de memoria es temporal o permanente.