Administración de Trump se DERRUMBA en sus últimos días por ataque al Capitolio

La administración del presidente Donald Trump parece estar desmoronándose en medio de renuncias y crecientes demandas de su destitución o renuncia con solo 12 días restantes de su mandato.

Los legisladores de ambos partidos han culpado a Trump por los disturbios en el Capitolio que dejaron a cinco personas muertas, incluido el oficial de policía del Capitolio Brian Sicknick, y exigieron otro juicio político o su destitución a través de la Enmienda 25.

Las renuncias tras disturbios en el Capitolio

Como hemos informado en La Verdad Noticias, la secretaria de educación, Betsy DeVos, y la secretaria de transporte, Elaine Chao, renunciaron el jueves, convirtiéndose en los miembros de más alto perfil de la administración que se fueron hasta ahora.

El exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, renunció a su puesto como enviado especial a Irlanda del Norte y algunas figuras menores más también presentaron sus renuncias.

Los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos dejaron 5 muertos

El asesor de seguridad nacional Robert O'Brien también está considerando renunciar, según sugirieron los informes el jueves.

Exigen destitución de Donald Trump

Las renuncias se producen cuando los demócratas y algunos republicanos presionan para que Trump sea destituido de su cargo.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el senador Chuck Schumer (D-NY), quien pronto se convertirá en líder de la mayoría del Senado, pidieron a Trump que se fuera y dijeron que apoyarán un segundo esfuerzo de juicio político si es necesario.

El congresista Adam Kinzinger se convirtió en el primer republicano en exigir la destitución del presidente. El representante de Illinois publicó un video en Twitter el jueves pidiendo al gabinete que invoque la Enmienda 25, que permite que un presidente sea despojado de sus poderes.

"Aquí está la verdad. El presidente causó esto. El presidente no es apto y el presidente no se encuentra bien. Y el presidente ahora debe ceder el control del poder ejecutivo de manera voluntaria o involuntaria", dijo Kinzinger.

Demócratas y republicanos han pedido la destitución de Donald Trump

El gobernador republicano de Maryland, Larry Hogan, un crítico frecuente de Trump, dijo el jueves que "Estados Unidos estaría mejor" si el presidente renunciara o fuera destituido.

El senador Lindsey Graham (R-SC) ha sido uno de los más acérrimos aliados de Donald Trump desde su sorpresiva victoria electoral en 2016, pero dijo que el legado del presidente fue "empañado" por los eventos en el Capitolio.

"El presidente debe entender que sus acciones fueron el problema, no la solución", dijo Graham a los periodistas el jueves. "El rally de ayer fue indecoroso, se salió de control". Sin embargo, Graham ha dicho que no apoya la invocación de la 25ª Enmienda en este momento.

La aparente pérdida de autoridad de Trump sobre secciones de su partido se extiende también al poder ejecutivo, según múltiples informes de los medios sobre el despliegue de la Guardia Nacional de DC durante los disturbios en el Capitolio.

Fue el vicepresidente Mike Pence, no Trump, quien autorizó a la Guardia Nacional a responder el miércoles. Trump inicialmente se mostró reacio a desplegar la Guardia Nacional, según CNN y The New York Times, citando a funcionarios de defensa y administración.

Estos informes plantean preguntas sobre el papel continuo de Trump como comandante en jefe y el funcionamiento del gobierno de los Estados Unidos en general si el presidente ha perdido la autoridad y más miembros del gabinete renuncian.

El futuro inmediato de Trump sigue siendo incierto. Parece poco probable que el gabinete lo destituya a través de la Enmienda 25 en esta etapa y es posible que no haya tiempo para un segundo juicio político antes del 20 de enero.

