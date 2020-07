Administración de Trump elimina control de los CDC y desaparecen datos vitales de coronavirus

Los datos vitales que muestran los hospitales de Estados Unidos, ya se han desvanecido de un sitio web del gobierno después de que la administración Trump trasladara silenciosamente la responsabilidad de las estadísticas a otro departamento.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha recopilado y publicado cifras que rastrean la prevalencia de camas gratuitas en hospitales y de cuidados intensivos, y el número de trabajadores de la salud, ventiladores y equipos de protección personal disponibles en los EE. UU. de la pandemia.

Pero el miércoles, se informó que a los hospitales se les había dicho que ahora deberían enviar sus datos diarios, no a los CDC, sino a una empresa privada en Pittsburgh llamada TeleTracking Technologies, y que la información sería publicada por la agencia matriz de los CDC, Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Los funcionarios de la administración de Trump, que han tratado de culpar a los CDC por la gravedad de la crisis de COVID-19, insistieron en que la medida solo tenía la intención de garantizar un informe más rápido y más "racionalizado" de los datos, citando retrasos de una semana.

Un portavoz del HHS luego afirmó que su agencia proporcionaría "ideas más poderosas" que la operación "inadecuada" de los CDC.

Si bien la mayoría reconoció que los CDC necesitaban una revisión y aún tendrían acceso a los datos, algunos analistas y ex altos funcionarios expresaron su preocupación de que la medida podría resultar en una menor transparencia. Parecen haber demostrado ser correctas.

El martes, incluso antes de que se anunciara públicamente el cambio, los rastreadores de datos notaron que toda la información había desaparecido del sitio web de los CDC.

"Nos sorprendió porque los módulos a los que solemos ir estaban vacíos", dijo a CNBC Ryan Panchadsaram, quien utiliza regularmente los datos del sitio web de Covid Exit Strategy.

"Los datos no estaban disponibles y no estaban allí. No hubo advertencia".