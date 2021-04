Adidas lanza una colección parcialmente hecha de plástico oceánico

La marca multinacional de ropa deportiva Adidas ha creado una colección de ropa para exteriores resistente a la intemperie hecha parcialmente de desechos plásticos marinos reciclados.

El lanzamiento es parte de una colaboración con Parley for the Oceans, una organización sin fines de lucro que captura desechos plásticos en playas y comunidades costeras antes de que puedan ingresar al océano.

Adidas innovando en la industria

También es parte de la iniciativa en curso de Adidas para poner fin a la contaminación por desechos mediante el desarrollo de productos hechos de plástico marino. La colección incluye el FreeHiker Parley, diseñado para caminatas de larga distancia, y el MyShelter Parley totalmente impermeable.

El atleta de Adidas Ultramarathon, Timothy Olson, dijo: “Creo que mucha gente no se da cuenta de lo grave que se ha vuelto el problema. Mi formación me lleva a lugares realmente remotos y siempre me sorprende encontrar residuos plásticos incluso en los rincones más pequeños.

“Pero lo que es aún más alarmante es cómo ahora se encuentra plástico en el agua de los glaciares en la cima de las montañas gracias a los microplásticos, que se transportan desde el océano a través del agua de lluvia.

"Quiero usar mi intento de récord de Pacific Crest Trail (PCT) como una plataforma para ayudar a educar a las personas sobre este nuevo problema e inspirarlas a comenzar a dar pequeños pasos hacia la solución, lo que puede marcar una gran diferencia si todos trabajamos juntos".

Olson intentará completar el PCT de 2,653 millas en 50 días, corriendo más de 50 millas por día. El récord actual es de 53 días, seis horas y 37 minutos. Olson soportará temperaturas que van desde bajo cero hasta más de 30 ° C.

Adidas Originals y la plataforma multimedia REVOLT anunciaron recientemente una nueva iniciativa centrada en la sostenibilidad en apoyo de la campaña de Adidas para acabar con los residuos plásticos en todo el mundo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.