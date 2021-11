Adele sale de entrevista cuando el presentador dice que no ha escuchado su álbum.

Adele supuestamente abandonó a un presentador de televisión australiana que voló 10,000 millas para realizarle una entrevista como parte de un acuerdo de $725,000, porque no había escuchado su nuevo álbum.

El presentador de Seven Network, Matt Doran, voló de Sydney a Londres a principios de este mes para entrevistar al cantante de "Hello" como parte de un gran acuerdo que incluía los derechos del especial "Oprah Winfrey de Adele" y el concierto de regreso de dos horas, dijo el Daily Telegraph.

Durante la reunión, Adele preguntó qué pensaba el presentador de "Weekend Sunrise" de su nuevo álbum, "30", solo para que supuestamente admitiera: "No lo he escuchado". Ofendida, Adele abandonó la entrevista, y su sello, Sony, se negó a permitir que Seven Network la usara, dijo el periódico.

Adele deja su nuevo álbum sin promoción en Australia

Dejó a Australia "el único mercado en el mundo que no tiene un cara a cara con Adele" para promocionar el lanzamiento de su álbum, dijo un informante de Seven Network. “Seven está obviamente enojado por eso. Matt fue reprendido... Debería haber hecho la investigación”, dijo la fuente, diciendo que el entrevistador fue suspendido por dos semanas.

Doran le dijo a The Australian que está "mortificado e inequívocamente arrepentido" con Adele, insistiendo en que fue un simple error. "Cuando me senté para entrevistar a Adele, no sabía por completo que me habían enviado por correo electrónico una vista previa de su álbum inédito", dijo Doran.

“Desde entonces descubrí que me lo enviaron como un enlace de 'tarjeta electrónica', que de alguna manera perdí al aterrizar en Londres. “Fue un descuido, pero NO un desaire deliberado. Este es el correo electrónico más importante que me he perdido”, dijo.

Adele "no salió corriendo" de la entrevista

Sin embargo, el entrevistador insistió en que "Adele no salió corriendo". “De hecho, fue el polo opuesto. Lo que se suponía que iban a ser 20 minutos se amplió a 29 minutos”, afirmó.

Doran, quien volvió a presentar su programa este fin de semana, también insistió en que acababa de faltar al programa y que no fue suspendido formalmente. “Estoy completamente confundido. Le imploré a Sony que publique la entrevista”, dijo.

Doran se burló de su entrevista con una foto con su equipo en Londres el 4 de noviembre y escribió: "Esta será muy especial...". La Verdad Noticias informa que los representantes de Adele no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

