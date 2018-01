Acusan de racista a tienda de ropa por sudadera con la frase 'el mono más chulo de la jungla'

Acusan de racista a tienda de ropa

Tras publicar en su página la fotografía de un niño de color utilizando una sudadera con la frase ‘the coolest monke in the jungle’, la compañía de ropa H&M ha sido acusada de racismo.

A través de redes sociales, una bloguera, la cual encontró la fotografía en la web de la tienda, denuncio el acto de racismo por parte de la reconocida marca de ropa.

La empresa, con sede en Suecia, ha pedido disculpas a cualquiera que se haya ofendido por la asociación que han indicado los clientes y la foto del niño ha sido reemplazada por una genérica de la prenda, afirmaron medios de comunicación.