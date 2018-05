Acusan de maltrato animal por tener a una leona en una jaula de un metro

Los conmovedoras fotos que muestran cómo vive una leona ciega en una pequeña jaula de un zoológico de Filipinas ha indignado a las redes sociales. El felino pasa sus días tendida en el suelo de un espacio de menos de un metro de ancho del zoo de Maasin, en Iloilo.

Una turista que acudió al zoológico, que está administrado por el Gobierno, lamenta el estado en el que encontró al animal e insta a los grupos de bienestar animal a intervenir. La mujer, que ha querido permanecer en el anonimato, reconoce en una entrevista recogida por el diario Metro que "ver animales tan hermosos encerrados y claramente sufriendo fue tan desalentador".

La mujer cuenta que Lyka, así se llama la leona, estaba totalmente descuidada y deprimida por estar encerrada en una jaula tan pequeña y sucia. "Le llamamos y ella movió su pata un poco, pero aparte de eso, ella estaba quieta, parecía débil", cuenta.

"El personal me dijo que no tienen los fondos suficientes para mejorar el zoológico, pero eso no es excusa. Si los animales están sufriendo, deberían trasladarlos a otro lugar donde estén debidamente cuidados", lamenta la turista.

Un portavoz del zoológico de Maasin ha asegurado que Lyka se encuentra en perfecto estado de salud y se le ha dado la comida y agua adecuadas. "Si hay algún problema con los animales, son tratados por un veterinario. Están seguros y saludables y reciben una nutrición adecuada. La mayoría de los visitantes disfrutan su tiempo aquí", ha agregado.