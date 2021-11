Acusan a Disney World de robar patente de Star Wars: Rise Of The Resistance

Disney World está siendo demandado por su éxito, Star Wars: Rise of the Resistance. La atracción debutó en el parque de atracciones en 2019, pero ahora, Disney está siendo acusado de infringir con la patente del juego.

La demanda proviene de Raven Sun Creative, quien afirma que Walt Disney World está violando su patente sobre tecnología de paseo que incorpora un carrito de movimiento vertical con video en pantalla, mientras que el imperio mediatico niega las acusaciones.

Esta no es la primera controversia del estudio por derechos de autor y patentes, ni su primera demanda del año. Anteriormente, Scarlett Johansson demandó a Disney por estreno de “Black Widow” en streaming, la cual ya ha sido resuelta.

Demanda a Disney World por patente de atracción

Raven Sun Creative afirma que presentaron la tecnología - cuyos derechos ellos poseen - en cuestión a Disney en 2014, antes de que se imaginara la atracción Rise of the Resistance en 2015, pero que la empresa tenía poco interés.

También afirman haber contactado a Disney nuevamente en 2020, después de que la atracción se lanzó en la sección temática de Star Wars del parque, pero que la compañía siguió adelante con sus planes e infringió su patente.

Hay diferencias sutiles entre la tecnología que Raven Sun afirma que Disney robó y otras atracciones basadas en pantallas como Flight of Passage en Disney's Animal Kingdom, pero si lo que afirman es cierto, los demandantes podríam tener motivos legítimos para una compensación.

¿Cómo es la tecnología de Star Wars: Rise of the Resistance?

Mientras Star Wars Visions estrena en Disney Plus con 9 episodios, la franquicia de George Lucas tiene su propia sección en Disney World, donde se ubica Star Wars: Rise of the Resistance que abrió sus puertas al público el pasado 5 de diciembre de 2019.

El viaje sumerge a los pasajeros directamente en el centro de un conflicto entre los guerreros de la Resistencia de Star Wars y la malvada Primera Orden, lo que les permite ser capturados y llevados a un Destructor Estelar antes de que escapen a un lugar seguro con los planes vitales.

Para lograr la inmersión de la manera más realista posible, la atracción incorpora varios sistemas de alta tecnología. El vagón sin rieles se combina con un simulador de movimiento para aparentemente transportar pasajeros a través de su misión.

Mientras los invitados huyen del Destructor Estelar en una cápsula de escape, también emplea un sistema de descenso para simular el efecto de caer a la superficie del planeta debajo. Desde su apertura en Disney World, ha sido una de las atracciones más populares del parque.

