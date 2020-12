Acusaciones de fraude electoral de Trump podrían DAÑAR a republicanos del senado

Donald Trump volverá a la campaña electoral este sábado 5 de diciembre, pero no en su quijotesco y condenado intento de negar la derrota de Joe Biden, sino en apoyo de dos republicanos que se enfrentan a la segunda vuelta de enero que decidirá el control del Senado de Estados Unidos.

El presidente y la primera dama Melania Trump se presentarán en Valdosta, Georgia a las 7 pm hora local.

"¡Nos vemos mañana en la noche!" tuiteó Donald Trump el viernes, cuando el vicepresidente Mike Pence se quedó perplejo en el estado sureño.

Pero el presidente no pudo evitar vincular la carrera por el Senado a sus infundadas acusaciones de fraude electoral en estados clave que perdió ante Biden.

"La mejor manera de asegurar [sic] una ... victoria", escribió, "es permitir cheques de firma en la carrera presidencial, lo que asegurará [sic] una victoria presidencial de Georgia (se necesitan muy pocos votos, se encontrarán muchos)".

Donald Trump se ha negado a aceptar la victoria de Joe Biden

¿Cómo dañaría Donald Trump a los candidatos republicanos?

Por el contrario, muchos observadores postulan que las incesantes afirmaciones infundadas de Trump de que las elecciones fueron manipuladas podrían deprimir la participación entre los partidarios en Georgia, dando una ventaja vital a Jon Ossoff y Raphael Warnock, los rivales demócratas de los senadores Kelly Loeffler y David Perdue.

Si Ossoff y Warnock ganan, el Senado se dividirá 50-50, y el voto de Kamala Harris como vicepresidenta dará el control a los demócratas. La votación en ambas carreras es ajustada.

Los republicanos del Congreso fomentan la obstinación de Trump. El sábado, el Washington Post informó que solo 25 de los 247 representantes y senadores republicanos han reconocido la victoria de Biden.

Como informamos en La Verdad Noticias, Joe Biden ganó el colegio electoral por 306-232, el mismo resultado que Trump dijo que fue un deslizamiento de tierra cuando aterrizó a su favor sobre Hillary Clinton. El demócrata tiene más de 7 millones de votos por delante en el voto popular nacional, habiendo atraído el apoyo de más de 81 millones de estadounidenses, la mayor cantidad de cualquier candidato a presidente.

Sin embargo, los demócratas obtuvieron menos resultados en las elecciones del Senado, la Cámara y el estado, lo que hizo que las elecciones de Georgia fueran vitales para el equilibrio de poder en Washington, ya que los líderes buscan un acuerdo sobre medidas de estímulo y salud pública muy necesarias para abordar la pandemia de Covid-19 y su concomitante caída económica.

Las afirmaciones de Trump podría disminuir la participación ciudadana en la votación

A principios de esta semana, Lin Wood y Sidney Powell, dos abogados que participaron en desafíos legales a la victoria de Biden y traficaron con extravagantes teorías de conspiración, dijeron a los partidarios de Trump que no votaran en Georgia a menos que los líderes republicanos actúen de manera más agresiva para anular el resultado presidencial.

"No vamos a votar el 5 de enero por otra máquina fabricada por China", dijo Wood el miércoles. “No volverás a engañar a los georgianos. Si Kelly Loeffler quiere su voto, si David Perdue quiere su voto, ellos tienen que ganárselo. Tienen que exigir públicamente, de manera repetida y constante, "Brian Kemp: convoque una sesión especial de la legislatura de Georgia".

“Y si no lo hacen, si Kelly Loeffler y David Perdue no lo hacen, no se han ganado su voto. No se lo des. ¿Por qué volverías y votarías en otra elección amañada? "

Después de una avalancha de derrotas el viernes, Donald Trump ganó una demanda relacionada con las elecciones y perdió 46. Pero continúa atacando, en Georgia criticando al gobernador Brian Kemp y al secretario de estado Brad Raffensperger por supervisar una contienda en la que el estado se convirtió en demócrata por la primera vez desde 1992.

Matt Towery, un exlegislador republicano de Georgia ahora analista y encuestador, dijo a Reuters que Trump podría ayudar en el estado “si pasa la mayor parte de su tiempo hablando de los dos candidatos, de lo maravillosos que son, de lo que han logrado".

"Si habla de ellos durante 10 minutos y pasa el resto del tiempo diciéndoles a todo el mundo lo terrible que es Brian Kemp, solo agravará las cosas".

Gabriel Sterling, el administrador republicano de los sistemas de votación de Georgia, culpó esta semana al presidente y sus aliados de las amenazas de violencia contra los trabajadores y funcionarios electorales. El viernes, dijo: "Creo que la retórica en la que están involucrados ahora está literalmente reprimiendo el voto".

En un mitin en Savannah, el vicepresidente fue recibido con cánticos de "detener el robo".

“Sé que todos tenemos nuestras dudas sobre las últimas elecciones”, dijo Pence, “y de hecho escucho a algunas personas decir: 'Simplemente no voten'. Compatriotas estadounidenses, si no votan, ellos ganan. "

Kemp y Loeffler se perdieron los eventos de campaña el viernes después de que un joven asistente del senador muriera en un accidente automovilístico.

El ex presidente Barack Obama realizó un evento virtual en apoyo de Warnock y Ossoff. Desde Wilmington, Delaware, donde continúa los preparativos para tomar el poder el 20 de enero, Biden dijo que viajaría a Georgia en algún momento para hacer campaña con los candidatos demócratas.

