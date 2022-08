Actualización de casos de viruela del mono en México

Hace unos días te informamos en La Verdad Noticias que México había emitido una alerta epidemiológica por viruela de mono.

Del mismo modo, para el 26 de julio de 2022 ya habían 60 casos registrados de esta enfermedad, distribuidos en distintos puntos de la república..

Ahora, ya hay otros dos primeros casos de viruela símica en estados como Michoacán y Baja California Sur. ¿Sabes cómo va el recuento?

Casos de viruela del mono en México por estado

Los casos de viruela del mono que han habido a lo largo de estos meses son los siguientes:

Baja california sur: 1 caso

Baja California. 1 caso.

Ciudad de México: 35 casos.

Colima: 1 caso.

Estado de México: 2 casos.

Jalisco: 13 casos.

Michoacán: 1 caso

Nuevo León. 2 casos.

Oaxaca: 1 caso.

Quintana Roo: 1 caso.

Sinaloa: 1 caso.

Tabasco: 1 caso.

Veracruz: 2 casos.

Cabe destacar que hasta el momento no se han registrado defunciones de los enfermos del país.

Primer caso de viruela del mono en México

El primer caso de un infectado por viruela del mono en México, se hizo público el 28 de mayo de este 2022 a través de un Tweet emitido por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Se trató de un hombre de 50 años de edad, residente permanente de la Ciudad de Nueva York que aparentemente se había contagiado en Holanda. Él fue atendido en la Ciudad de México.

¿Cómo evitar la viruela del mono?

Para no contagiarse con la viruela del mono, los seres humanos pueden acudir a una serie de medidas preventivas como: evitar tener contacto físico con las personas infectadas o sospechosas no tocar los objetos materiales con los que haya tenido interacción un paciente sospechoso, lavarse las manos con agua y jabón o utilizando gel antibacterial, practicando el estornudo de etiqueta, seguir utilizando cubrebocas y no menos importante, utilizar condón en las relaciones sexuales.

