Actor en Italia publica video de su hermana muerta por el coronavirus

Un actor italiano publicó un desgarrador video en el que suplica por ayuda mientras que cuerpo de su hermana, quien murió a causa del coronavirus, aparece detrás de él, en medio de la epidemia que azota Italia.

Luca Franzese, un entrenador de artes marciales mixtas, y conocido por su aparición en el drama de televisión “Gomorrah”, se encuentra atrapado en su casa en Nápoles con el cuerpo en descomposición de su hermana Teresa, quien murió a causa de la enfermedad el sábado.

Muere de coronavirus y nadie la ayuda

“Estoy esperando a que las instituciones me den una respuesta desde anoche. Nadie ha venido”, señaló afligido el hombre en un desgarrador video publicado el domingo a través de su cuenta de Facebook.

“Este es un video muy fuerte, por favor no se lo muestren a niños o gente anciana. Me veo forzado en todo mi dolor a combatir esta situación. Tengo a mi hermana aquí en cama, muerta. No sé qué hacer, no puedo honrarla como ella se merece porque las instituciones me abandonaron”, expresó Franzese.

Franzese ha denunciado que las autoridades de Italia "lo han abandonado" tras la muerte de su hermana por el coronavirus

“Contacté a todo mundo, pero nadie fue capaz de darme una respuesta”, denunció, y dijo que era incapaz de encontrar alguna casa funeraria que enterrara a su hermana, una mujer de 47 años que sue sufría de una forma de epilepsia, pero se encontraba en buen estado de salud.

Teresa desarrolló los síntomas del COVID-19 algunos días antes de morir. La mujer no había sido sometida a la prueba para detectar la enfermedad, y tras su muerte, su hermano insistió a las autoridades para que se la aplicaran, dando positivo. Franzese explicó que las autoridades de salud se rehusaron a aplicar la prueba en él debido a que, dijeron, primero tenían que saber si su hermana estaba infectada.

"Italia nos abandonó"

“Me aislé a mí mismo. Hoy pude haber ido a cualquier lugar a esparcir el virus si lo tuviera, porque le di respiración de boca a boca a mi hermana para mantenerla con vida y a nadie le importó”, afirmó.

“Chicos, estamos arruinados, Italia nos abandonó, apoyémonos unos a otros. Les suplico que difundan el video por todas partes. Esta es mi hermana, ¿pueden verla? Está en cama, desde ayer”.

En Italia, el coronavirus ha provocado más de 1.000 muertes, mientras que ya han sido identificados 12.000 casos confirmados. Desde el martes, 60 millones de italianos se encuentran en cuarentena obligatoria, con multas de hasta seis meses de cárcel y acusaciones de intento de homicidio a quien no respete el aislamiento.