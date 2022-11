Activistas “se pegan” a cuadros de Goya en España

Jóvenes activistas protestaron contra el cambio climático al pegarse a los marcos de cuadros famosos del pintor español, Francisco de Goya, que se ubican en el Museo del Prado en Madrid. Los activistas criticaron que no se tomen medidas contundentes contra la crisis ambiental.

Los jóvenes se adhirieron a los marcos de las pinturas “La Maja Vestida” y “La Maja Desnuda” con resistol. Además, escribieron 1.5 C en la pared que se encuentra entre las dos pinturas. Esta protesta fue realizada por miembros de la agrupación Futuro Vegetal, tal como señalaron en redes sociales.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, este mismo sábado un grupo de jóvenes lanzó una lata de sopa de verduras contra una pintura de Vincent Van Gogh para protestar contra el cambio climático. Este tipo de manifestaciones se han hecho populares en los museos de Europa.

Condenan protesta contra cambio climático

Insólito: lo vuelven a hacer.



Activistas medioambientales vandalizan "Las Majas" de Goya, en el museo del Prado, en Madrid.



Mientras vandalizan las pinturas, los visitantes del museo las abuchean. pic.twitter.com/ZwOZfBwNMe — Americano Media (@AmericanoMedia) November 5, 2022

Como se mencionó, activistas contra el cambio climático han realizado este tipo de protestas en otros museos, en donde arrojan sopa de verduras o intentan pegarse a los marcos de pinturas famosas, con tal de dar a conocer su mensaje. Cabe señalar que en unos días más se realizará la COP27, una cumbre contra la crisis ambiental.

El Prado difundió un comunicado sobre la manifestación de este día, en donde condenó que se use al museo para una protesta política. Además, señalaron que los cuadros involucrados en este incidente no resultaron con daños. De hecho, no se han dañado pinturas en estas protestas.

Asimismo, la policía de Madrid señaló que hay dos personas detenidas por este incidente.

Te puede interesar: Manifestantes lanzan sopa de tomate sobre la obra “Los Girasoles” de Van Gogh

¿Cómo se llama la obra más famosa de Francisco de Goya?

Dos militantes ecologistas pegaron sus manos en el marco de dos pinturas de #Goya en el museo de Prado de Madrid ¿Qué opinas?



Lee los detalles aquí

�� https://t.co/PRba4xCeeM pic.twitter.com/iE2vjdN6V4 — EjeCentral (@EjeCentral) November 5, 2022

La obra más famosa de Goya fue una serie de pinturas al óleo sobre el muro seco con que decoró su casa de campo (la Quinta del Sordo), las Pinturas negras. En ellas Goya anticipa la pintura contemporánea y los variados movimientos de vanguardia que marcarían el siglo XX.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram