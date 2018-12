¡Acoso sexual! el trasfondo de un clásico villancico y Canadá ya lo prohibió| Matt Petit

Varias estaciones de radio y televisión pública de Canadá vetaron la emisión a partir de este día la clásica canción de navidad "Baby, It's Cold Outside", la cual fue escrita en el año de 1944, esto debido a que su letra, pudiera interpretarse como una viva muestra de acoso sexual refirieron.

La canción antes mencionada, es interpretada por un dueto, el cual va relatando los múltiples intentos de una dama queriendo dejar la casa de un hombre, sin embargo él insiste en que debería quedarse, excusando que afuera, en la calle hace mucho frio.

Esta canción a dueto fue lanzado a la fama y popularizado en 1949 cuando la actriz Esther Williams y el actor Ricardo Montalbán la interpretaron en el film "Neptune's Daughter", el tema cobró tanta popularidad que llegó a ganar el Oscar a la Mejor Canción Original.

Lady Gaga y Joseph Gordon-Levitt interpretaron dicha melodía.

Fue justo en ese momento cuando "Baby, It's Cold Outside" fue buscada para ser interpretada por artistas como Ray Charles y Betty Carter, Dolly Parton y Rod Stewart o Idina Menzel , incluso el mismo Michael Bublé.

Pero fue hasta el 2013, cuando esta canción tomó un segundo aire, debido a que Lady Gaga y Joseph Gordon-Levitt interpretaron dicha melodía, pero revirtiendo los papeles.

La polémica se ha causado tras la lectura detallada de la letra de la canción, en la aparición del movimiento #MeToo contra el acoso sexual, por ello; la radiotelevisión pública canadiense decidió o emitir dicha melodía.

Te dejamos la letra en español:

BABY IT'S COLD OUTSIDE EN ESPAÑOL

Realmente no puedo quedarme - Pero bebé, está frío fuera

Tengo que marcharme - Pero bebé, está frío fuera

Esta tarde ha sido - He esperado que acceda a venir

Así, muy bien - yo sostendré sus manos, ellas están frias como el hielo

Mi madre se empezará a preocupar - Bonita la causa de tu prisa

Mi padre será la estimación del suelo - Escuche el rugido del hogar

En tu lugar yo echaría a correr bien - Bonita, por favor no te apresures

Bien quizá sólo un trago más - Pondré un poco de música mientras yo vierto



Los vecinos podrían mal pensar - Bebé, es una pena allí fuera

Diga, lo que está en esta bebida - No hay ni un taxi alli afuera

Desearia saber cómo - Sus ojos están ahora como la luz de las estrellas

Romper este hechizo - yo tomaré su sombrero, para mostrar su cabello

Yo debo decir no, no, no, señor - Con mi mente me muevo un poco más cerca

Por lo menos voy a decir que lo intenté - Está hiriendo mi orgullo

Yo realmente no puedo quedarme - Bebé no te ofrece nada alli afuera

Oh, pero esta frio afuera