Acciones de Mercado Libre escalaron 27.9% en noviembre

Mercado Libre (NASDAQ:MELI) creció un 27.9% en noviembre, según datos proporcionados por S&P Global Market Intelligence. Las acciones de la empresa latinoamericana de comercio electrónico continúan alcanzando nuevos máximos históricos y han subido más del 150% en lo que va del año.

Crecimiento de Mercado Libre

MercadoLibre anunció un brillante conjunto de números durante su publicación de resultados del tercer trimestre. Los ingresos netos para el trimestre se dispararon un 85% año tras año a $ 1.1 mil millones, impulsados por una mayor adopción del comercio electrónico, y fue la tasa de crecimiento más alta jamás registrada por la compañía. La utilidad neta llegó a $83.1 millones de dólares, revirtiendo la pérdida de $81.9 millones durante el mismo período el año pasado.

Sin embargo, lo que fue más impresionante, y tiene implicaciones a más largo plazo para el negocio, fue el crecimiento tanto en el número de usuarios, el valor bruto de la mercancía (GMV) como en el volumen total de pagos (TPV). Estas métricas reflejan el crecimiento en el uso de las diversas plataformas de Mercado Libre, que fortalecen su efecto de red.

Los usuarios activos únicos crecieron un 92% año tras año para llegar a 76.1 millones, con 16.8 millones que se agregaron solo durante el tercer trimestre. GMV creció un 62.1% interanual a $ 5,9 mil millones, mientras que TPV casi se duplicó a $ 14,5 mil millones desde $ 7.6 mil millones hace un año. Estas cifras reflejan el fuerte repunte del comercio electrónico y los servicios de pago digital, impulsado por la pandemia en curso.

Qué esperar de Mercado Libre

La empresa sigue aumentando su presencia en Latinoamérica. Hace apenas un mes, MercadoLibre obtuvo una licencia para operar como institución financiera en Brasil, una medida que le ayudará a ampliar la gama de ofertas de crédito para los clientes. Como parte de su cambio para convertirse en una empresa basada en datos, MercadoLibre seleccionó Amazon Web Services (AWS), una división de Amazon.com (NASDAQ: AMZN), como su principal proveedor de nube. La compañía está tratando de obtener conocimientos de más de 20 años de datos recopilados en sus plataformas, mercados y servicios de software, y espera generar ideas que puedan ayudarla a mejorar aún más las experiencias de los clientes.

Mercado Libre trata de mejorar sus servicios.

TE RECOMENDAMOS LEER: Guía de Mercado Libre: Todo lo que debes saber sobre la plataforma de ecommerce

¿Es buena idea invertir en Mercado Libre?

Antes de considerar Mercadolibre, Inc., debes saber esto: Las leyendas de la inversión y los cofundadores de Motley Fool, David y Tom Gardner, acaban de revelar lo que creen que son las mejores acciones que los inversores pueden comprar en este momento... y la plataforma de comercio electrónico Mercadolibre, Inc. no fue una de ellas.

El servicio de inversión en línea que han administrado durante casi dos décadas, Motley Fool Stock Advisor, ha batido al mercado de valores por más de 4X. *Y ahora mismo, creen que hay otras acciones que son mejores compras.