Accidente de avioneta provoca incendio forestal en California, EEUU.

Un accidente de avioneta provocó un incendio en Estados Unidos. Se cree que tres personas murieron después de que un avión bimotor se estrellara y se incendiara el lunes por la tarde cerca de un campo de golf en Truckee, California.

El Distrito de Protección contra Incendios de Truckee dijo en una publicación en las redes sociales que los equipos de bomberos estaban respondiendo a un accidente aéreo y un incendio forestal de un cuarto de acre cerca del campo de golf Ponderosa. Las autoridades agregaron que el incendio se contuvo rápidamente sin ninguna amenaza para los residentes de Truckee.

Según la información de despacho de la Patrulla de Caminos de California, el accidente de avión que ocurrió poco después de la 1:15 pm La Oficina del Sheriff del Condado de Nevada dijo que Reynold Way estaba cerrado debido al incidente.

¿Cómo fue el accidente de la avioneta en California?

La Administración Federal de Aviación dijo en un comunicado que un avión Bombardier CL 600 se estrelló mientras el piloto intentaba aterrizar en el aeropuerto Truckee Tahoe. El alguacil del condado de Nevada, Shannan Moon, dijo a los periodistas que nadie sobrevivió al accidente.

Sin embargo, las autoridades no estaban listas para revelar cuántas personas estaban a bordo del avión, pero los funcionarios del condado de Nevada le dijeron al San Francisco Chronicle que tres personas murieron. “No hemos identificado positivamente a nadie en ese avión. No vamos a dar a conocer ninguno de los nombres potenciales”, dijo Moon.

¿Han identificado a las víctimas del accidente?

“En este momento, no hemos confirmado ninguna identificación positiva, por lo que no estamos dando ninguna información y eso también es para asegurarnos de que nos preocupan absolutamente por las familias de las víctimas, a quienes no hemos notificado porque las víctimas no han sido notificadas".

"No hay mucho intacto en el lugar del accidente aéreo", agregó Moon en una sesión informativa vespertina.

Un equipo de ataque de cinco motores del condado de Stanislaus, en camino a combatir el Dixie Fire después de trabajar en Tamarack Fire, vio el ardiente choque, dijo el líder de la huelga a The Modesto Bee. La tripulación estaba a una milla de distancia y se dirigió directamente hacia el accidente después de verlo cortar árboles y estallar en llamas.

